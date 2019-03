Eén dag les in de buitenlucht: duizenden kinderen staan te trappelen

Leerlingen van de Lea Dasbergschool in Arnhem tijdens de Nationale Buitenlesdag in 2018. Foto: Omroep Gelderland

Duizenden kinderen in Gelderland verruilen dinsdag de schoolbanken voor de buitenlucht. Op de Nationale Buitenlesdag passen de leerkrachten hun lesstof indien mogelijk aan en is alles erop gericht om de kinderen buiten te laten leren.

De landelijke lesdag buiten de school wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden, op initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. In totaal hebben 288 basisscholen zich ingeschreven, zestien meer dan vorig jaar en een nieuw record. Basisschool Calluna uit Ede doet voor de eerste keer mee. De groepen 1 tot en met 8 krijgen dinsdag allemaal les in de nabijheid van de school, waar veel bos is.

'Iemand die onze school begeleidt tipte ons en zei: dit is écht wat voor jullie', vertelt directeur Joke Broekema. 'En dat vinden wij ook, want een buitenles sluit helemaal aan bij onze ideeën over onderwijs. We zitten hier op een prachtige locatie bij het bos en willen de buitenruimte graag goed benutten.'

Leren over wolken

Voor groep 4 en groep 5 stond een les over de wolken op de planning, dus was de optelsom meteen gemaakt: de kinderen kunnen met eigen ogen zien welke wolken er in de lucht zijn en hoe die daar komen. De jongste groepen laten de gymzaal op hun beurt een dagje links liggen en krijgen een lesje buitenbosgym.

Volgens schooldirecteur Broekema zijn de kinderen erg enthousiast. 'Ze vinden het buiten fantastisch en verzinnen de leukste spellen als ze in de natuur zijn. Dat zien we wel vaker: wanneer je vanuit de ervaring van de kinderen werkt, leren ze automatisch makkelijker. We gaan vandaag en morgen met ons eigen team aan de slag om alle ideeën te bespreken en de dag helemaal in te vullen.'

Meer plezier

Onderzoeksbureau ResCon vroeg na de laatste editie aan 400 kinderen wat zij van de buitenlesdag vonden. Ze gaven aan dat de extra bewegingsvrijheid heel fijn was en dat ze meer plezier hadden in het leren. In de individuele gesprekken zeiden de kinderen daarnaast dat ze de lesstof beter onthielden. Ze waardeerden de buitenlesdag met een 8,8.