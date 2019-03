14 jaar celstraf geëist voor dood Poolse fruitplukster Ophemert

Voor het gerechtshof in Arnhem is veertien jaar celstraf geëist tegen een 37-jarige Pool voor doodslag op zijn vrouw en het wegmaken van haar lichaam. Hij bracht de vrouw om in mei 2016 in een caravan op het terrein van een fruitteler in Ophemert. De man werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot twaalf jaar celstraf.

Volgens justitie heeft de Pool zijn 37-jarige vrouw met een mes omgebracht in de caravan waar hij woonde. Hij zou haar twee keer in haar keel hebben gestoken. Daarna begroef hij haar op het terrein van het fruitbedrijf in Ophemert waar ze beiden werkten. Een paar dagen later gaf de man zijn vrouw als vermist op en hielp mee naar haar te zoeken. Hij liep uiteindelijk tegen de lamp toen op camerabeelden te zien was dat hij met de dode vrouw over zijn schouder uit de caravan stapte.

Wurgsex

De verdachte zegt, net als voor de rechtbank in 2017, dat hij wurgsex met zijn vrouw had en dat dat uit de hand liep. Ze wou op een gegeven moment niet meer hebben geademd. 'Ik heb mijn vrouw niet vermoord', vertelde de verdachte via zijn tolk. 'Ik heb haar geprobeerd te redden omdat ze stopte met ademhalen en daarom met een mes gaten in haar keel heb geprobeerd te maken. Ik heb haar begraven omdat ik in schok raakte, ik was in paniek'. Volgens de verdachte was zijn vrouw dol op wurgsex en zou ze haar keel hard op zijn arm geduwd hebben, die hij in een klem om haar hek had.

Deskundigen zeggen dat zeker is dat de Poolse overleed als gevolg van de messteken. Verder zou de man volgens vrienden en familie van het stel jaloers en bezitterig zijn geweest.

Familie

De zus en broer van de dode vrouw zijn vanuit Polen naar Arnhem gereden om de zitting bij te wonen. Ze zorgen voor de nu 14-jarige zoon van de Poolse die ze had uit een eerdere relatie. 'Ik hoop dat de verdachte niemand meer pijn kan doen in de toekomst en dat hij gestraft wordt', las een vertegenwoordiger van Slachtofferhulp voor namens de familie.

