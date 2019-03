Fans in de rij voor Bennie Jolink 'zonder concessies'

Jong en oud staat in de rij in de muziekwinkel in hartje Arnhem. Een jonge fan laat Bennie Jolink signeren op haar in gips gestoken arm. 'Hoe kwam dat, ben je gevallen?', vraagt Jolink.

'Oude liedjes herkenbaarder'

Met zijn boek, zijn tekeningen en een cd is Bennie creatief helemaal losgegaan. 'Het is mooie rockmuziek', zegt een andere jeugdige fan. Nou, niet de ouwe boerenrock van Normaal.

Op de cd klinkt onder meer blues en reggae. Een vrouwelijke fan: 'De oude liedjes zijn natuurlijk wat herkenbaarder.' Sommige fans moeten wennen aan het nieuwe werk van Bennie. De zanger snapt dat wel. 'Ik moet er zelf ook aan wennen. Dus dat is prima', zegt de Achterhoeker tussen het drukke signeren door.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Maar de fans zijn trouw en waarderen zijn vakmanschap. 'Ik vind hem goed. Hij spreekt mij aan, de teksten, de muziek. Maar überhaupt alle dialectmuziek vind ik mooi', zegt een man.

Omroep Gelderland zond zaterdagmiddag een muziekspecial uit over het nieuwe solo-album van Bennie Jolink. Vijf nummers van het nieuwe album worden afgewisseld met interviews met de voormalig Normaal-zanger en zijn bandleden. De documentaire 'Bernard Jolink, Post Normaal' is terug te kijken op deze pagina.

De korte signeersessie loopt uit op een lange. Niet zijn meest favoriete bezigheid, maar Jolink doet het zonder morren. 'Het verheugt mij wel dat er zoveel interesse is.'

Zonder concessies

Is het belangrijk voor hem, dat er zijn fans zijn die zijn werk waarderen? 'Niet voordat ik het werk maak. Ik maak iets, omdat ik het wil maken. Dit is iets wat ik gemaakt heb zonder concessies, zonder veranderingen op advies van anderen, ik heb het helemaal zelf gedaan. Maar als het dan toch gewaardeerd wordt, dan is het leuk.'