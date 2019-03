Het kan gewoon! Moderne kunst in tuinen Paleis Het Loo

Het gaat om vier nieuwe kunstwerken die centraal in de tuinen zijn geplaatst. De werken zijn ontworpen door Daniel Libeskind. De 72-jarige Pools-Amerikaanse architect is beroemd om zijn ontwerp voor het Joods Museum in Berlijn. Ook ontwierp hij het veelbesproken nieuwe Holocaust kunstwerk in Amsterdam

Voor Het Loo is de komst van de beelden een droom die ze eigenlijk nooit hebben durven dromen. Conservator Paul Rem: 'Moderne kunst hoort hier niet, maar nu we de relatie tussen binnen en buiten doorgeknipt hebben door de grootschalige renovatie van het paleis, kan dit! We wilden iets anders doen dan dat we altijd doen.'

Paleis nog tot 2021 dicht

Op dit moment is het paleis dicht vanwege een grote verbouwing. Nu het buitenseizoen weer begint, zullen dan ook alleen de stallen, de tuinen en het dak te bezoeken zijn voor het publiek. Vanaf 2021 zullen de deuren weer het hele jaar door geopend zijn.

De onthulling van de kunstwerken is volgende week dinsdag. Daniel Libeskind is er zelf bij en prinses Beatrix krijgt de eer de beelden officieel te onthullen.

Paul Rem over de nieuwe kunst in de tuinen: