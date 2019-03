Verdachten dodelijke ontploffing Arnhem niet vervolgd

Er is onvoldoende bewijs en daarom gaat het Openbaar Ministerie (OM) niet over tot strafvervolging van de twee mannen (48 en 55 jaar) die vorig jaar oktober werden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke ontploffing van een drugslaboratorium in Arnhem. Het waren de enige verdachten in deze zaak, die veel impact had. De zaak is hiermee afgerond, zegt het OM.

De explosie gebeurde op 30 juli 2018 in een appartement aan de Daphnestraat. Daarbij raakten drie mannen zwaargewond. Twee van hen, de 33-jarige bewoner en een 31-jarige Belg, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later overleden. Een van de nu vrijgelaten verdachten, een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, was de derde zwaargewonde. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

Onvoldoende bewijs

De zaak tegen beide mannen is geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs is voor hun betrokkenheid bij het drugslaboratorium en de explosie. Alleen het feit dat ze in de flat of in de buurt aanwezig waren, is niet genoeg om ze strafrechtelijk te kunnen vervolgen. In de woning zijn volgens het OM Oost-Nederland onvoldoende sporen gevonden om een strafrechtelijk verband te kunnen aantonen tussen de mannen en het laboratorium.

Uitgebreid forensisch onderzoek

In de flat is uitgebreid forensisch onderzoek gedaan. De verdachten zijn uitvoerig gehoord, maar ook tientallen getuigen. En er zijn meerdere tips nagetrokken. Het onderzoek naar de identiteit van de betrokkenen was volgens het OM ingewikkeld. Zo bleek een van de twee doden uit België te komen. De ontploffing maakte veel indruk op de buurtbewoners. De zaak mag juridisch afgehandeld zijn, maar de emotionele afhandeling is nog gaande. Wijkagenten zijn nog regelmatig in de buurt om gesprekken te voeren met bewoners.

