'Het is het leukste wat er is', maar wat doet een informateur eigenlijk?

Het is een eer, je doet het in je vrije tijd en je krijgt een prachtig kijkje in de keuken van partijen. 'Informateur zijn is het leukste wat er is', vindt oud-informateur Marianne Schuurmans, burgemeester in Lingewaard.

Samen met collega-informateur Geert Jansen deed Schuurmans in 2015 wat de huidige burgemeester van Doetinchem Mark Boumans nu moet doen. Onderzoeken welke politieke partijen in Gelderland de komende vier jaar samen de Gelderse coalitie kunnen vormen.

Precair proces

'Het begint met de eerste informatieronde, waarin je met alle partijen een uurtje om de tafel gaat. Wat willen zij in het akkoord? De leiders van de provinciale partijen moeten het politieke spel goed spelen. Enerzijds laten zien dat ze mee willen doen, maar anderzijds duidelijk maken wat de 'no-go's zijn, zonder dat ze daardoor buiten boord zullen vallen. Een informateur moet scherp kunnen uitvragen tot waar het kan gaan, welke ruimte er echt is. Dat is een erg precair en vertrouwelijk proces. Daarom had ik vooraf alle programma's goed gelezen.'

Vrije zaterdagen

Informateurs doen hun taak in hun vrije tijd. Schuurmans was er destijds twee zaterdagen mee kwijt. Burgemeester van Ede, René Verhulst, is voor het eerst informateur, en wel in Zeeland. Hij vindt dat best spannend, en combineert het met bezoeken aan familie. Verhulst: 'Ik vind het een eer dat ik dit vertrouwen heb gekregen. De eerste anderhalve dag gesprekken zit erop. Ik heb juist niet alle programma's in detail uitgeplozen, maar gekeken waar de partijen zelf mee kwamen. De uitdaging is een combinatie te vinden waar de kiezer zich in kan herkennen en ik heb er vertrouwen in dat dat lukt.'

Niets is onmogelijk

Vier jaar geleden hadden informateurs Schuurmans en Jansen in Gelderland een mooi vlot proces. 'Nu is het denk ik lastiger, met Forum voor Democratie als geheel nieuwe partij erbij. Kunnen zij nu al aangeven wat hun breekpunten zijn? Het is bij uitstek wat burgemeesters in hun dagelijkse werk ook al doen: partijen verbinden, aan tafel krijgen, en de neuzen op onderwerpen dezelfde kant op krijgen. Alles is er leuk aan. Alleen als het na lang proberen echt niet zou lukken, maar dat heb je dan niet in de hand.'

Tips

Informateur Bouwmans vind het te vroeg in het proces om te reageren. Schuurmans heeft nog wel een paar tips voor hem: goed luisteren en nooit beren op de weg zien: 'Niets is onmogelijk.'