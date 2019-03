MS-patiënt Roeland terug in Elburg: 'Ik heb weer een toekomst'

Het was een emotioneel weerzien op Schiphol voor Roeland en zijn zoons van 12 en 15 jaar oud. De behandeling in Moskou was de laatste hoop voor de zieke vader. De jongens verwelkomden hem dan ook met een dikke knuffel.

Rust en herstel

De komende tijd moet Roeland rustig aan doen. Dat betekent drie maanden herstellen van de chemo met enkel wat lichte fysiotherapie. Daarna zal hij vol aan de bak moeten om zijn lichaam weer sterker te maken.

Een nieuwe toekomst

De Elburger is enorm gelukkig nu hij, na een succesvolle behandeling, weer terug is in Nederland. Hij vertelt: 'Ik ben iedereen zo dankbaar voor deze kans. Ik vind het verschrikkelijk mooi.'

In Nederland zat Roeland al bijna zes jaar in de medische molen, die hem een weinig positief toekomstbeeld gaf. Nu de behandeling in Rusland voorspoedig is verlopen, kijkt de man uit Elburg weer uit naar de toekomst. 'Ik héb ineens weer een toekomst', zo zegt hij. 'Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb.'

Hardwerkende Russische artsen

Roeland is dan ook erg positief over de artsen die hem in Moskou behandelden. 'Die mensen werkten zo hard, met maar één doel: MS de wereld uit.'

De reis van Roeland kwam tot stand door een crowdfundingsactie in Elburg, aangezien de verzekering de totale kosten van de behandeling van 75.000 euro niet dekte.

Samen met familie

Nu Roeland weer thuis is, wil hij vooral samen zijn met zijn eigen ouders en andere familieleden. 'Iedereen heeft zich zo hard ingezet om mij te helpen', aldus Roeland. 'Ik ben heel blij dat ik iedereen weer in mijn armen heb.'

