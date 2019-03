NEC moet de duels in tegen Jong Ajax

Trainer Jack de Gier weet dus wel waar het op aankomt. 'We hebben ze heel vaak gezien dit seizoen. Ze spelen met verschillende formaties, maar wel met dezelfde speelwijze. Als je ze laat voetballen, dan heb je een probleem. Dus moeten we duelleren en ze het voetbal onmogelijk maken. Full speed.'

'Mathias Bossaerts zit niet bij de selectie, dat is net te vroeg. Ferdy Druijf is fit. Zonder andere spelers tekort te doen hebben we het tegen Sparta trachten op te vangen met Jona Okita in de spits. Voorin was het niet goed genoeg, niet balvast genoeg en niet scherp genoeg. Achteraf kun je misschien wel concluderen dat we Ferdy hebben gemist.'

Tom Overtoom maakte zijn rentree tegen Sparta als invaller. 'Ja, eindelijk. Het begon als iets onschuldigs aan de hamstring, maar in de revalidatie kreeg ik weer een terugslag. Dat heeft me toch een maandje gekost. Dan zit je op de tribune en kan je niks doen.'

'Na de winterstop hebben we een goede periode gehad, al hebben ze zondag wel verloren. Het is belangrijk om de aankomende weken genoeg punten te halen in de strijd om de play-offs. Jong Ajax is apart, het zijn opleidingselftallen en die spelen heel anders. Maar thuis met het publiek erachter geeft altijd een goed gevoel.'

De Gier weet dat NEC wel zaken moet gaan doen nu, want de huidige dertiende plaats volstaat niet. 'Het was vooraf voorspeld dat het dicht tegen elkaar aan zou zitten dit seizoen. Drie punten verschil, daarmee kun je vijf of zes plekken stijgen. Dan kun je belangrijke stappen zetten op de ranglijst. Doe je dat niet, dan kun je er weer achteraan fietsen.'