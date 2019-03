Vrijwilligers gezocht voor op de dierenambulance en op de centrale.

Gelukkig hebben we inmiddels een sterk team met bevlogen vrijwilligers om ons heen verzameld, maar extra hulp is altijd welkom! Wilt u ook vrijwilliger worden? Houdt u niet van stil zitten en wilt u in uw vrije uurtjes wat betekenen voor dieren in nood? Word vrijwilliger bij Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel!

Als vrijwilliger komt u bij onze stichting in een gezellige groep met medewerkers terecht. Er is altijd iemand om een praatje mee te maken. Samen lachen en een goede sfeer vinden wij erg belangrijk! Een paar keer per jaar houden we dan ook een feestje om de vrijwilligers te bedanken. In juni krijgen we al enige jaren van een donateur een barbecue aangeboden. Ook organiseren we ieder jaar een nieuwjaarsborrel. Dit is de gelegenheid om de andere vrijwilligers weer te zien en nieuwe vrijwilligers te ontmoeten.

Om up-to-date te blijven geven we jaarlijks opfriscursussen en gaan een aantal vrijwilligers van ons ook naar verschillende workshops toe. Daar steken de vrijwilligers wat van op en hebben we bij de stichting ook profijt van. Hier verwachten wij wel wat voor terug. We zijn op dit moment vooral op zoek naar mensen voor op de dierenambulance en centralisten.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar bij ons zeker niet vrijblijvend. We moeten op elkaar kunnen rekenen, indien er uitval is moet dat opgevuld worden en mensen moeten samen kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat u tijd voor ons vrij kunt maken en goed samen kunt werken.

Lijkt het u leuk om bij deze dierenambulance aan de slag te gaan? Reageer dan hieronder!