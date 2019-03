Boeren geven belangenbehartiger LTO onvoldoende

LTO Noord krijgt van hun eigen leden zelfs een onvoldoende (5,4). Van de deelnemers aan het onderzoek zegt 13,8 procent in de afgelopen vijf jaar hun lidmaatschap te hebben opgezegd. Van de deelnemers aan het onderzoek die geen lid zijn van een LTO-organisatie zegt 35 procent ook geen lid te willen worden. Het onderzoek is met name uitgevoerd onder melkveehouders, akkerbouwers, varkens- en pluimveehouders.

Opzeggen lidmaatschap

Agrio, een uitgeverij van agrarische vakbladen in 's Heerenberg, liet het onderzoek uitvoeren door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen. Aanleiding was het feit dat de uitgeverij signalen ontving dat veel boeren minder vertrouwen hadden in de LTO, zegt hoofdredacteur Robert Ellenkamp. 'Wij spreken dagelijks met boeren. Veel zeiden dat ze hun lidmaatschap op hadden gezegd. Die signalen komen al langer bij ons binnen. Daarom wilden we dat laten onderzoeken door een onafhankelijk partij.'

Onder druk

De landbouw staat onder druk, zegt Ellenkamp. 'Dat vereist een krachtige organisatie die voor haar leden kan opkomen. Er is nu blijkbaar een grote groep die klaar is met de LTO.' Maar, vult hij aan: 'Velen zeggen wel lid te willen worden als de LTO in hun ogen verbetert. Dus dat is de andere kant.' Niet-leden zijn volgens het onderzoek vooral over te halen tot een lidmaatschap wanneer de organisatie duidelijker stelling neemt op belangrijke thema’s (24%), aan betere landelijke belangenbehartiging doet (19%) en beter luistert naar leden (13%).

De leden geven LTO Noord een 5,4. In het onderzoek zijn ook andere belangenbehartigers meegenomen, zoals de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Dutch Dairymen Board en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). De NMV en NAV scoort zo'n twee punten hoger ten opzichte van de LTO-organisaties voor promotie van de sector, toekomstvisie op de landbouw in het algemeen, en het aanvoelen van wat er ‘leeft en speelt’ onder de leden.

Tevredenheidsonderzoek

LTO Noord zegt in een schriftelijke reactie 'met interesse' kennis te nemen van de uitkomst van het onderzoek. 'We willen altijd weten hoe onze verenigingen nog beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van onze (toekomstige) leden.' Om die reden voert de LTO zelf ook ledentevredenheidsonderzoeken uit, aldus een woordvoerder van de organisatie. 'Op basis hiervan mogen we concluderen dat de leden van onze verenigingen positiever zijn dan de klanten en lezers van respectievelijk Geelen en Agrio.'

Precieze cijfers over het ledenaantal geeft de LTO niet. Ook wil de LTO niet ingaan op de vraag of de organisatie van plan is verbeteringen door te voeren naar aanleiding van het onderzoek.