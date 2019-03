'Ik laat het gewoon over me heen komen'. Boer wordt Statenlid

Op de boerderij loopt Tolkamp vanochtend nog gewoon in zijn overall. Hij moet de trekker op om zijn jongvee eten te geven. Eerst nog wat verse stro in de stal. Tolkamp is zelf nog een beetje beduust over het grote aantal voorkeurstemmen die hij heeft weten te halen tijdens de provinciale verkiezingen van vorige week. 'Precies 6.550', roept hij trots.

Tekst gaat verder onder de video:

Het toekomstig statenlid van het CDA heeft zich geprofileerd als een echte Achterhoeker. 'Dat kan je ook horen aan mijn accent'. Tolkamp wil zich dan ook gaan bezighouden met items die echt spelen in de Achterhoek: huisvesting, jongeren die wegtrekken, doortrekken A15; en natuurlijk het inkomen van mijn mede agrariërs.

Eerst de kinderen naar school

Hoe de installatie op het provinciehuis gaat vanmiddag weet Tolkamp eigenlijk niet precies: 'Ik laat het gewoon over me heen komen, ik zie wel', is zijn nuchtere instelling.

Nog even de kinderen naar school brengen en met de hond naar de dierenarts. En dan omkleden en op weg naar Arnhem. Gelukkig runt hij de boerderij samen met zijn broer, die kan dan invallen als hij het druk heeft als Statenlid. Aan zijn gezin heeft hij wel moeten beloven genoeg tijd over te houden om leuke dingen te blijven doen: 'Dat is natuurlijk het allerbelangrijkst'. Arjan Tolkamp ziet de komende periode als Statenlid met vertrouwen tegemoet. Dankzij de enorme hoeveelheid voorkeurstemmen.