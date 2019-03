Geen geld voor achterstallig onderhoud Renkumse sportparken

door Huibert Veth

Het is het grootste hoofdpijndossier van de gemeente in de afgelopen tien jaar, zegt fractievoorzitter Tom Erkens (PvdA). 'Gesprekken om het onderhoud over te dragen naar de sportverenigingen zijn in 2018 gestopt, juist vanwege de staat van onderhoud.'

Je hoeft volgens hem geen profeet te zijn om te zien dat deze investering in alle gevallen noodzakelijk is. 'Als de gemeente verantwoordelijk blijft, moeten we investeren en als we het overdragen moeten we ook eerst voor een redelijke staat van onderhoud zorgen.'

Wethouder Marinka Mulder vertelt wat de gevolgen zijn van niet investeren in het onderhoud van de sportparken (de tekst loopt door onder de video):

Wethouder Marinka Mulder onderschrijft de woorden van Erkens. Zij wijst op het risico dat deze keuze de gesprekken voor overdracht van het onderhoud naar de verenigingen niet makkelijker zal maken. Het achterstallig onderhoud zal in haar ogen verder oplopen, waardoor de gemeente in een later stadium voor grotere kosten kan komen te staan. De veiligheid van de sportparken is volgens de gemeentebestuurder niet in het geding, wel is er sprake van een capaciteitsprobleem.

'Blinde greep uit kas'

Raadslid Eveline Vink (GroenLinks) omschrijft de bezuinigingen die de gemeente door moet voeren als 'een miljoenenjacht om niet onder curatele van de provincie te komen'. Nu tonnen uitgeven voor sportvelden is volgens haar een blinde greep uit de kas.

CDA en VVD geven aan in de begroting en de sportnota later dit jaar een bredere afweging te willen maken waarin alle opties meegenomen worden. Deze visie wordt door een meerderheid van de raad gedeeld, waarna de beslissing over een investering in het onderhoud van de sportparken opnieuw werd uitgesteld.

