Andere manier armoedebestrijding: geen ander mens door te weinig geld

Winterswijk maakt er serieus werk van om inwoners in financiële nood uit de problemen te helpen. Maar wat kan de gemeente doen als inwoners belemmerd worden door Haagse regelgeving? 'Dat kunnen we hier niet oplossen', zegt wethouder Wim Aalderink. 'We kunnen alleen proberen via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.) invloed in Den Haag te krijgen.'

Aalderink zegt dat naar aanleiding van de noodkreet van Ina Boesveld. De Winterswijkse vrouw zit in de bijstand en heeft een studerende zoon in huis wonen. De zoon wil naast zijn studie een baantje nemen om in zijn onderhoud te voorzien, maar dat geld wordt dan gekort op de uitkering van zijn moeder. 'In zo'n geval zou je maatwerk moeten kunnen leveren', zegt Aalderink.

Weeffouten in de wet

De Winterswijkse wethouder wil daarvoor een regionale vuist maken richting Den Haag. 'Je kunt niet alles rechtbreien van wat in Den Haag wordt bepaald, maar je kunt wel uitzonderingen maken voor individuele gevallen', reageert Maarten Sesink, die namens de gemeente Doetinchem aanwezig was tijdens een symposium over armoedebeleid in Winterswijk.

Wethouder Joop Wikkerink van Aalten, ook in Winterswijk aanwezig, beaamt de door Sesink aangehaalde uitzonderingen. 'Bij dat voorbeeld van de jonge student die nog thuis woont kun je best dingen doen, dus een uitzondering maken', zegt Wikkerink. 'Het zijn weeffouten in de wet, daar moet je op individuele gronden naar kijken.'

'Kleinstedelijke problematiek'

Het armoedebeleid is een speerpunt in Winterswijk, waarvoor dit jaar 90.000 euro wordt uitgetrokken. De grensplaats met 'kleinstedelijke problematiek' kent meer armoede dan in de omringende plaatsen in de Achterhoek en wil in 2040 armoedevrij zijn. De komende jaren moeten daarvoor nog eens tonnen worden geïnvesteerd, zeggen de wethouders Aalderink en Elvira Schepers. 'Het is een serieus probleem dat je serieus moet aanpakken.'

Zestig vrijwilligers hebben zich bij de gemeente gemeld om te helpen dat doel te verwezenlijken. Ook is er een zogenoemde expertgroep van vijftien ervaringsdeskundigen die projectleidster Noortje Schuddebeurs souffleert. 'We deden al aan symptoombestrijding, maar gaan nu de oorzaken aanpakken', zegt Aalderink. 'Dat doen we samen met de inwoners, dat is nog nooit gedaan.'

Bevolking denkt mee

'De manier waarop Winterswijk het aanpakt is heel mooi, ze laten de bevolking meedenken, zegt de bij de gemeente Doetinchem werkzame Sesink. 'Die werkwijze van onderop hebben we in Aalten ook', zegt wethouder Wikkerink, en haalt een voorbeeld aan van het symposium, dat woensdagavond in schouwburg De Storm werd gehouden. 'De mensen misten dat er voor elkaar wordt gezorgd, werd er gezegd. De ideeën worden van onderop gegenereerd.'

Suzanna Jansen, auteur van het succesvolle boek Het Pauperparadijs, wijst in Winterswijk op het stigma van armoede. Dat stigma moet eraf', reageert een huilende vrouw op de tribune. 'Het gevolg van dat stigma is het taboe, de schaamte. Een armoedecongres is eigenlijk ook stigmatiserend. Ik praat liever over welzijnsbevordering in plaats van armoedebestrijding.'

Daar sluit de schrijfster zich bij aan. 'Als je arm bent, te weinig geld hebt, dat maakt je geen ander mens', stelt Jansen. 'Armoede kruipt onder je huid en het kan een generatie kosten voordat het is opgelost.'

Ook Aalten gaat een symposium armoedebestrijding houden, op 9 mei, met als spreker VNG-directeur Jantine Kriens.