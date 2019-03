Dit elektrische mini-vrachtwagentje moet Zutphen stiller en schoner maken

Sinds 2010 wordt een deel van de Zutphense binnenstad met een smal en wendbaar karretje bevoorraad. Na een moeilijke opstartfase kiezen steeds meer Zutphense ondernemers voor deze duurzame manier van bevoorraden. Zutphen is hiermee één van de weinige plekken in het land waar een zero-emissie vorm van stadsdistributie is opgezet en draait.

Lees verder onder de video.

Meer grote ketens haken aan

Met een spiksplinternieuw karretje, dat onlangs kon worden aangeschaft met een gemeentelijke subsidie van 35.000 euro, hopen de initiatiefnemers dat nog meer winkeliers aanhaken. 'Ik schat in dat wij nu 40 à 50 klanten hebben', vertelt binnenstadsmanager Remco Feith. Het voertuig rijdt momenteel vijf dagen per week en kan de hele dag door de stad in. Doordat hij geluidloos en een stuk kleiner is dan normale vrachtwagens mag het voertuig ook buiten venstertijden rijden.

Ondernemers stonden bij aanvang van het project, in 2010, niet te springen om aan te haken. 'Het kwam heel moeilijk van de grond. Mensen houden het liever bij het oude, maar uiteindelijk hebben heel veel duurzaamheidsdiscussies ertoe geleid dat we sterk gegroeid zijn.' Landelijke ketens als H&M en ICI PARIS zijn onder andere klant bij de stadsdistributie. De exploitatie, die uitgevoerd wordt door Addink Transport, is hiermee inmiddels kostendekkend.

Ronkende dieselmotoren

In de binnenstad is het tijdens laad- en lostijden wel nog steeds een komen en gaan van grote vrachtwagens, toch wil Feit het geen druppel op een gloeiende plaat noemen. 'Het is een beweging die op dit moment nog beperkt is in de totale uitstoot, maar ik denk dat het een heel goed voorzichtig begin is.' Volgens Feith is het afwachten totdat leveranciers inzien dat het makkelijker en goedkoper is om de goederen op bedrijventerrein De Mars neer te leggen en de stadsdistributie het laatste stukje te laten afleggen.

Horeca-ondernemers kunnen zich nog niet binden aan het project, vanwege de beperkingen van het vrachtwagentje. 'We kunnen op dit moment nog geen houdbaarheidsproducten bezorgen.' Voor vries- en versproducten is een speciale ruimte in het transport nodig waar de temperatuur ingesteld kan worden. In de toekomst hoopt de binnenstadsmanager ook geconditioneerde goederen zoals taarten te kunnen vervoeren.