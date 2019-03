Meer duidelijkheid over nieuwe kavels Flevoweg Elburg

Maar een definitieve invulling is er dus nog niet. Volgens wethouder Henk Wessel komt dit omdat de gemeente nu eerst gaat kijken naar wat er echt mogelijk is: 'We kunnen het gebied op verschillende manieren indelen. Allereerst gaan we hierover met de direct omwonenden in gesprek. Ik ben benieuwd hoe zij aankijken tegen de mogelijke kavels en de opdeling van het gebied. En we kijken naar wat kan met de milieuwetgeving, want de Flevoweg is een drukke weg.”



Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken en het milieuonderzoek kunnen er of vier of vijf grotere kavels komen, verspreid over het gebied of aan het water. Daarnaast volgt er een voorstel voor de verbetering van de botenhelling, die vlakbij het plangebied ligt. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek volgt er een bestemmingsplanprocedure. Die neemt ongeveer een jaar in beslag. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de nieuwe kavels uitgegeven worden.