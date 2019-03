D66 wil actie gemeente: 'Huizen Enkaterrein Ede hebben forse gebreken'

'Door fouten in de bouw voldoen veel nieuwbouwwoningen op het Enkaterrein niet aan de eisen'. Dat stelt D66 Ede woensdagavond in een persbericht. De partij vindt het niet kunnen dat nieuwe bewoners zo lang moeten wachten op herstel.

Vorige week bleek dat bouwer Stokker Innovate huizen in Gelderland oplevert met forse gebreken, waaronder op het Enkaterrein in Ede. 'Zo bevatten nieuw gebouwde huizen scheuren, verzakkingen of lekkage. Herstel laat lang op zich wachten', vertelt D66 Ede-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis.



De fractie van D66 heeft raadsvragen gesteld en wil dat de gemeente snel in actie komt. Fractielid Marcella van Soolingen: 'Bewoners kopen een nieuwbouwhuis en worden opeens geconfronteerd met allerlei problemen. Sommige mensen kampen anderhalf jaar na intrek nog met een enorme lijst aan gebreken. Dat vindt D66 onacceptabel. De problemen moeten zo snel mogelijk verholpen worden.'

Snel handhaven

Het is volgens D66 Ede de taak van de gemeente om huizen te controleren op eisen, waaronder de duurzaamheidsnorm EPC. De omgevingsdienst van de gemeente Ede heeft bekendgemaakt dat Stokker Innovate uit Zeewolde hiervoor een dwangsom boven het hoofd hangt.



Wat D66 betreft gaat dat niet snel genoeg. 'De omgevingsdienst zit deze bouwer al een half jaar achter de broek. Het is een keer klaar. Deze mensen zitten al anderhalf jaar in de problemen. Dan kun je niet langer wachten. We moeten snel ingrijpen zodat deze mensen weer snel goed kunnen wonen', besluit Van Soolingen.