Berg en Dal wil restafval 1x per maand ophalen

De hoeveelheid restafval is de afgelopen jaren zoveel gedaald dat de gemeente Berg en Dal restafval één keer per maand op wil laten halen. Dat scheelt geld en daarmee kan de afvalstoffenheffing voor inwoners van de gemeente zo laag mogelijk worden gehouden.

Een huishouden in de gemeente Berg en Dal gebruikt gemiddeld nog maar twee tariefzakken (blauwe betaalde restafvalzakken) per maand. Volgens de gemeente is het daarom niet meer nodig om iedere twee weken in te zamelen.

Stinken

Vanaf 2020 moet het restafval eens in de vier weken opgehaald gaan worden. Om te voorkomen dat de boel te veel gaat stinken, kiest de gemeente ervoor om luiers en incontinentiemateriaal apart in te zamelen. Er loopt op dit moment een proef bij afvalverwerker ARN in Weurt om luiers en incontinentiemateriaal gescheiden te verwerken.

Naar verwachting wordt eind dit jaar duidelijk of ook de gemeente Berg en Dal luiers en incontinentiemateriaal gescheiden kan inzamelen en verwerken. Op dat moment besluit de gemeente of het doorgaat. En dus ook of de gemeente het restafval een keer in de vier weken ophaalt.

Verenigingen raken oud papier kwijt

De plannen die de kosten moeten drukken, gaan niet alleen over het restafval. Op dit moment helpt een vast aantal verenigingen bij de inzameling van oud papier. Ze helpen bij de huis-aan-huis inzameling met de containers en op een aantal plaatsen met containers waar oud papier gebracht kan worden.

De gemeente wil de inzameling van oud papier helemaal door Dar laten doen. De inzameling van oud papier is dan overdag op doordeweekse dagen. De inzameling van oud papier is nu in de avonduren en op zaterdag. Als Dar de inzameling overdag doet, kan dat efficiënter en daarmee goedkoper.

Meer geld

De gemeente wil ook stoppen met de brengcontainers. Als de gemeente dit papier zelf met Dar inzamelt, ontvangt de gemeente meer inkomsten voor de afvalstoffenheffing. Dit terwijl de kosten van het inzamelen gelijk blijven. Op die manier wordt de afvalstoffenheffing voor alle inwoners lager.

De gemeente wil voor 2020 geen nieuwe afspraken meer maken met verenigingen voor hulp bij de huis-aan-huis inzameling en ook geen vergunning meer verlenen voor de brengcontainers voor oud papier.

Het college wil wel de milieustraten openhouden, ondanks hogere kosten omdat dat daar meer gebruik van wordt gemaakt dan eerder het geval was. De gemeenteraad praat 25 april over het voorstel om te besparen op afvalinzameling.