Nijmeegs onderzoek: hogere belasting op frisdrank leidt tot miljoen minder gaatjes

Het verhogen van de belasting op zoete frisdranken in Nederland leidt tot één miljoen minder gaatjes. Dat stelt het Radboudumc in Nijmegen na onderzoek.

De onderzoekers berekenden wat het resultaat zou zijn als de belasting op zoete dranken met 20 procent wordt verhoogd. Ze stelden op basis van een rekenmodel vast dat de zogenoemde 'suikerbelasting' zorgt voor veel minder gaatjes, vooral bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar.

De gemiddelde Nederlander krijgt vermoedelijk door de verhoging twee extra gaatjesvrije jaren. Bij kinderen is het effect nog veel groter. Het gebit van meisjes blijft door die belasting zes jaar langer gaatjesvrij, bij jongens is dat zelfs negen jaar, zeggen de onderzoekers.

Afschrikkende werking

De berekende afname komt omdat een hogere prijs voor de dranken consumenten afschrikt en de interesse in duurdere en ongezonde dranken afneemt. Lagere verkoop van de zoete frisdranken dwingt de drankproducenten mogelijk ook weer tot het verbeteren en gezonder maken van hun producten. Ook die beweging zou moeten leiden tot minder gaatjes en een betere mondgezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie pleitte eerder al voor het invoeren van een hogere belasting op suiker, zoals dat in landen als Mexico en recent ook in Engeland is gedaan. In Nederland is er vooralsnog geen sprake van. Wel zijn er door de overheid afspraken gemaakt met fabrikanten om suikerhoudende frisdranken gezonder te maken.

Gezondheidssituatie

Het Zorginstituut Nederland stelde eind vorig jaar vast dat jongeren tot 23 jaar kampen met een steeds slechtere mondgezondheid. Het instituut constateerde over 2017 een verbetering bij 5-jarigen, maar zag de situatie bij tieners weer minder achteruitgaan in vergelijking met 2011. Volgens onderzoekers van het Radboudumc speelt overmatige inname van suiker een grote rol in de achteruitgang.