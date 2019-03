'Zedendossier Michael P. niet gedeeld met kliniek'

De kliniek in Den Dolder waar Michael P. werd voorbereid op zijn terugkeer in de maatschappij, heeft hem niet behandeld op grond van zijn zedenmisdrijven. Dat schrijft de Volkskrant donderdag. Tijdens zijn verblijf in de kliniek verkrachtte en doodde hij de 25-jarige Anne Faber, die in Elst opgroeide.

De kliniek werd bij de overplaatsing van P. vanuit de gevangenis onvoldoende geïnformeerd over zijn zedenachtergrond, schrijft de krant op basis van bronnen rondom het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat donderdag wordt gepresenteerd.

De forensisch-psychiatrische kliniek deed bij zijn komst ook zelf nauwelijks onderzoek naar zijn risicoprofiel. P., die in 2017 vastzat voor onder meer de verkrachting van twee minderjarige meisjes, kreeg daardoor te veel vrijheden en een te lichte behandeling.

Incompleet dossier

Zo weigerde P. zelf op basis van de privacywetgeving dat het dossier over zijn zedenachtergrond werd gedeeld. Daardoor beschikte de kliniek over een incompleet dossier, dat vooral gericht was op de agressie- en drugsproblemen van P.

Anne Faber groeide op in Elst en studeerde in Nijmegen. Ze werd in oktober 2017 verkracht en vermoord door Michael P. tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd twee weken later na een grote zoekactie gevonden. Michael P. kreeg 28 jaar gevangenisstraf en tbs, maar ging in beroep.

