Door grove fouten te veel vrijheden Michael P.

Bij de geleidelijke terugkeer van Michael P. in de samenleving na zijn gevangenisstraf voor een dubbele verkrachting in 2010, is niet gekeken of hij een gevaar zou zijn voor de omgeving. En dat is maar één van fouten die zijn gemaakt.

Dat is de vernietigende conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een donderdag gepubliceerd rapport. Tijdens P.'s resocialisatietraject in een instelling in Den Dolder vermoordde hij de 25-jarige studente Anne Faber, die in Elst opgroeide.

Risico's niet nagegaan

'In de vier jaar dat Michael P. forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico's van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen', aldus de OVV in het rapport. Het onderzoek schetst een beeld van een sector 'waarin de nadruk ligt op zorg voor de patiënt en veel minder op de taak om de samenleving te beschermen tegen de risico’s van terugkerende delinquenten'.

Het onderzoek gebeurde op verzoek van de burgemeester van Zeist, Koos Janssen. Hij vroeg om een onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in Den Dolder (gemeente Zeist), naar aanleiding van de moord op Faber.

Dubbele verkrachting raakte uit beeld

De behandeling van P. in de gevangenis richtte zich voornamelijk op het beheersen van zijn agressie en drugsgebruik. 'De gewelddadige dubbele verkrachting waarvoor hij was veroordeeld, werd niet in zijn behandeling betrokken en raakte gaandeweg steeds verder uit beeld', concludeert de OVV. Toen P. werd overgeplaatst naar Den Dolder droeg de gevangenis niet alle relevante informatie over. P. zou daar volgens de gevangenis geen toestemming voor hebben gegeven.

Anne Faber groeide op in Elst en studeerde in Nijmegen. Ze werd in oktober 2017 verkracht en vermoord door Michael P. tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd twee weken later na een grote zoekactie gevonden. Michael P. kreeg 28 jaar gevangenisstraf en tbs, maar ging in beroep.

Zie ook: Michael P. in hoger beroep tegen 28 jaar cel en tbs