NEC speelt in bizarre competitie, maar heeft nog niks binnen

'Dit is de raarste competitie waar ik ooit in heb gespeeld', zei één van de spelers van NEC afgelopen week.

Daarmee werd gedoeld op de huidige situatie in de middenmoot van de eerste divisie, waar aan het einde van het seizoen de prijzen nog worden verdeeld. Het verschil tussen de nummer zes en veertien is namelijk maar drie punten. Zesde is een hoofdprijs aan het einde van de competitie, want dat betekent deelname aan de play-offs en een ronde overslaan.

Acht ploegen, vijf prijzen

Zoals de zaken er nu voorstaan, spelen de nummers zeven tot en met tien dan in de eerste ronde van de play-offs. Het komt erop neer dat in totaal acht ploegen (Jong Ajax speelt voor spek en bonen in de eerste divisie) dus vijf prijzen kunnen pakken: RKC, TOP Oss, Roda JC, Cambuur en MVV zitten op dit moment goed en Almere City, NEC en FC Eindhoven net niet. Maar de verschillen zijn zo klein, dat één overwinning of één nederlaag het perspectief volledig kan veranderen. Dat merkte NEC afgelopen weekend.

Door de nederlaag tegen Sparta zakte de club van de negende plaats, die goed is voor deelname aan de play-offs, naar de dertiende plek. De marge met nummer tien is nu twee punten, maar de achterstand op de nummer zes RKC bedraagt slechts drie punten. Dus alles is nog mogelijk voor NEC, dat de komende tien dagen drie beloftenteams treft: Jong Ajax thuis en daarna uit tegen Jong AZ en Jong PSV.