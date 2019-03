Toch een gedicht bij eenzame begrafenis in Harderwijk

Het is rustig op begraafplaats Oostergaarde in Harderwijk, en het zal ook rustig blijven. Het is woensdagmiddag, de auto met de kist stopt. Een 86-jarige vrouw wordt begraven. De uitvaartondernemer, de beheerder van de begraafplaats en vier jongemannen met hoge hoed die de kist zullen dragen. Maar geen familie.

Heel teruggetrokken

Twee buurvrouwen zijn gekomen. 'We hadden nauwelijks contact met haar. Ze was heel teruggetrokken en hield eigenlijk elk contact af', zegt een van de buurvrouwen. Ze had nog wel familie, een zoon en een dochter, maar daar was al dertig jaar geen enkel contact meer mee.

Na haar overlijden is de familie wel gebeld, maar ze komen niet. De familiebanden zijn blijkbaar al lang geleden geheel verbroken. De begrafenis wordt georganiseerd door de gemeente Harderwijk. Er komt nog een vrouw aanlopen. Het is de dochter van een vriendin van de overledene. 'Mijn moeder is vier jaar geleden al overleden. Ik had sporadisch nog wel eens contact.'

Jeanette Kapelle van de literaire kring Apollo in Harderwijk gaat bij de twee buurvrouwen staan. Ze zal een gedicht voordragen. Toch nog iets voordat de kist zakt. 'In dit geval heb ik gekozen om een eigen gedicht te schrijven', vertelt ze. De literaire kring is door de gemeente gevraagd om dit te doen. Harderwijk volgt het voorbeeld van Amsterdam. Daar wordt al langer een gedicht voorgedragen bij eenzame begrafenissen.

'Troost voor jou'

De kist wordt van het onderstel getild en naar het graf gedragen. De vier vrouwen volgen en gaan op aanwijzing van de begrafenisondernemer bij het graf staan. Het gedicht Troost voor jou wordt voorgedragen door Jeanette. De laatste woorden klinken:

'... Troost nu wij hier staan

en je laten gaan

vanuit het lange leven

dat je hier was.'

Daarna even een stilte. Daarmee is de bescheiden plechtigheid ten einde. De buurvrouwen en de dochter van de vriendin bedanken Jeanette. 'Het gedicht was heel mooi. Het past bij haar', zegt een van de buurvrouwen.

'Ik schrijf maar vanuit m'n hart'

'Iedereen moet een plek krijgen', zegt Jeanette. Het valt niet mee om te schrijven over een onbekende eenzame overledene. Via de uitvaartondernemer krijgt ze een beetje informatie over de persoon. 'Ik schrijf maar uit m'n hart en hoop dat dan goed is.'