Man loopt in Nijmegen rond met 'vuurwapen' in broeksband

De politie in Nijmegen heeft woensdag een man aangehouden die volgens een getuige een vuurwapen in zijn broeksband had zitten. Het bleek later om een gasdrukwapen te gaan dat bijna niet van een echt pistool is te onderscheiden.

De alerte getuige zag de gewapende man in een auto stappen en gaf vervolgens het kenteken door aan de politie. Gewaarschuwde agenten zagen even later het betreffende voertuig rijden in de wijk Zwanenveld en haalden de bestuurder met getrokken pistolen uit de auto.

Tijdens de aanhouding zag de politie het wapen zitten tussen de broeksband van de verdachte. De man is daarop in de cel gezet voor verhoor. Het gasdrukpistool is in beslag genomen.