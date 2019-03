De Graafschap zet alles op alles om sleutelspelers te behouden

Omdat het nog totaal onduidelijk is of De Graafschap volgend seizoen ook in de eredivisie speelt, is het lastig zaken doen voor de directie. De club wil serieuze pogingen doen om spelers als Matusiwa en Benschop te behouden.

De twee huurlingen zijn, net als Ted van de Pavert en Yousef El Jebli, sleutelspelers bij De Graafschap na de winterstop. De Superboeren presteren na een teleurstellende eerste seizoenshelft boven verwachting in het nieuwe kalenderjaar. Dat loopt parallel met de komst van Matusiwa en Benschop.

Eredivisie

In principe verlaten ze De Graafschap. 'Matusiwa is van Ajax en dus hebben we daar weinig invloed op. En bij Benschop zijn we afhankelijk van Ingolstadt', zegt technisch manager Peter Hofstede. 'Maar laat duidelijk zijn dat we ze allebei heel graag zouden willen houden als we in de eredivisie blijven. Dat zullen we dan echt proberen.'

Met de twee versterkingen in de as pakten de Achterhoekers na de winterbreak 13 punten uit negen duels. De Graafschap verliet de laatste plaats al ten koste van NAC en na de verrassende zege op SC Heerenveen is nu FC Emmen op doelsaldo teruggedrongen naar de 17e plaats.

Rechtstreekse handhaving

Excelsior, met één punt meer, is de volgende ploeg waar De Graafschap op jaagt. Het is dus bloedstollend spannend als het gaat om welke ploegen in mei moeten spelen om lijfsbehoud via de play-offs. De veilige 15e plaats ligt voor De Graafschap binnen handbereik.

Lastig karwei

Ondertussen staat technisch manager Peter Hofstede weer voor een zware opgave. De Oosterbeker zal, met opvallend veel aflopende contracten in de selectie, behoorlijk moeten doorselecteren. Een lastig karwei, omdat De Graafschap zoals bijna ieder seizoen niet weet in welke divisie het volgend seizoen uitkomt.

Geruchtencircuit

Prioriteit is de komende weken dan ook eerst om een nieuwe trainer samen te stellen nu vorige week duidelijk werd dat Henk de Jong en zijn assistent Sandor van der Heide volgend seizoen naar Cambuur Leeuwarden vertrekken. Vele namen deden de afgelopen weken al de ronde in het geruchtencircuit, maar er heeft nog geen enkel gesprek plaatsgevonden.

Veel sollicitaties

'Nee, met niemand is echt contact geweest. We doen het heel zorgvuldig en kijken goed. Er wordt in elk geval volop gesolliciteerd en er zijn ook heel veel trainers vrij', zegt Hofstede. 'Daaruit ontstaat vanzelf een shortlist. Niet iedereen past hier. En een tweede type De Jong loopt er niet rond.'

Nieuwe aanbieding

De Graafschap heeft ondertussen al wel de opties in de contracten met Delano Burgzorg en Jordy Tutuarima gelicht. Het duo mag echter nog langer blijven dan de zomer van 2020 en de club heeft de aanvaller en linksback daarom een nieuwe aanbieding gedaan. Dat geldt ook voor verdediger Bart Straalman.

Formeel ontslag

'Ze hebben dat allen in beraad', weet Hofstede. 'Bart laat zijn keuze afhangen van het niveau waarop wij gaan spelen volgend seizoen.' Voor Sven Nieuwpoort en Robert Klaassen heeft De Graafschap formeel ontslag aangevraagd. 'Dat is voor 1 april nodig als ze al eerder een contract hebben gehad bij onze club. Anders moeten wij automatisch verlengen.'

Metamorfose

De kans is vrij klein dat beide spelers volgend seizoen nog in Doetinchem voetballen. Hetzelfde geldt voor spelers als Lars Nieuwpoort, Furdjel Narsingh, Erik Bakker, Fabian Serrarens, Daryl van Mieghem en Frank Olijve die ook allemaal uit hun contract lopen. De verwachting is dat ook dat, ongeacht welke niveau, er een flinke metamorfose gaat plaatsvinden in de selectie van De Graafschap.