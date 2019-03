Wielrenner Arvid de Kleijn wint in Normandië

De 25-jarige wielrenner uit Herveld was de beste in de eindsprint. In de eerste etappe was de sprinter van de Metec-formatie uit Tiel al als vierde geëindigd. In het algemeen klassement staat hij nu tweede achter de Deense leider Brøchner.

De Kleijn kende een sterk jaar in 2017, toen hij onder meer de Sluitingskoers Putte-Kapellen wist te winnen. Vorig jaar kampte hij met veel blessureleed. Hij maakte pas in september zijn rentree in het peloton.