Ridders van Gelre winnen NL Award

Het prijswinnende programma draagt de titel Ridders van Gelre en ons Verloren Hertogdom. In een reeks afleveringen vertellen ridders René Arendsen en Bas Steman op een originele en uitvoerige manier over de geschiedenis van het hertogdom Gelre en de provincie Gelderland.

Onderdeel van de serie waren televisie-uitzendingen, live ontmoetingsdagen op historische Gelderse locaties en zelfs een stripboek met de ridders in de hoofdrol. Ook de Nijmeegse Radboud Universiteit en Erfgoed Gelderland werkten mee aan het programma.

'Heel ambachtelijk programma'

De ridders en hun zoektocht naar het verloren hertogdom waren vorig jaar bij Omroep Gelderland te zien. Bij de nominatie sprak juryvoorzitter Rein Tolsma van 'een heel ambachtelijk programma. Het is mooi gemaakt en de makers hebben een aanstekelijke passie voor hun vak. Hoewel het natuurlijk een educatief programma is, is het totaal niet stoffig zoals andere educatieve programma's soms zijn. Er zit ook een flinke dosis humor in, maar de ridders blijven serieus wanneer het moet.'

Tijdens de NL Awards werden prijzen toegekend in zes verschillende categorieën. In de categorie 'Beste tv-programma' lieten de Ridders van Gelre programma's van Omroep Zeeland over de watersnood en RTV Noord over euthanasie achter zich.

