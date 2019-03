Wetenschappers Radboud Universiteit roepen bestuur op stelling te nemen tegen Baudet

door Rob Haverkamp

In een open brief en een petitie wordt verwezen naar de speech die Baudet afstak na de winst van 13 zetels bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarin zei de leider van Forum voor Democratie onder meer: 'Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten.'

Gevaarlijk

De bezorgde wetenschappers schrijven dat de gepromoveerde rechtsfilosoof Baudet al langere tijd klaagt over 'vermeende linkse indoctrinatie aan Nederlandse scholen en universiteiten'. Volgens hen is het duidelijk dat de uitspraken van Baudet er vooral op gericht zijn de legitimiteit te ondergraven van onderwijsinstituties en de mensen die er werken.

De briefschrijvers vinden de koers van de populaire politicus gevaarlijk: 'Het FvD streeft expliciet naar een sterkere politieke controle op de inhoud van (academisch) onderwijs en onderzoek. Door de universiteiten voor te stellen als ‘ondermijnende’ instituties waar jongeren worden ‘geïndoctrineerd,’ wordt langzaam de weg bereid voor een sterke inperking van de academische vrijheid en onafhankelijkheid. Ook elders in de wereld (bijvoorbeeld Hongarije en Brazilië) zien we hoe met name kritische studies zoals genderstudies, migratiestudies, en seksualiteitsstudies door dergelijke politieke ontwikkelingen reeds in hun voortbestaan worden bedreigd.'

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemde de uitspraken van Baudet eerder al 'zeer kwalijk'.

Onder vuur

De wetenschappers, waaronder hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen René ten Bos en hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen Jan Bransen, vinden dat de universiteit en haar belangrijkste kernwaarden onder vuur liggen door de uitspraken van Baudet. 'Hoe beschermen wij onze academische waarden tegen de politieke waan van de dag?', vragen ze zich hardop af.

Ze vinden dat de bestuurders van universiteiten en hogescholen zich actief moeten mengen in het publieke debat. Dat ze zich dienen uit te spreken tegen deze verdachtmaking van hun medewerkers, en pal te gaan staan voor hun academische vrijheid en onafhankelijkheid. 'Wij roepen het college van bestuur van de Radboud Universiteit daarom op om hier openlijk stelling in te nemen.'

Kijk hier de speech van Baudet terug:

