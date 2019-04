Wie kan het boek 'Groeten uit Elst' van Johan compleet maken?

https://soundcloud.com/omroepgld/gelderland-helpt-plaatjes-van-groeten-uit-elst-gezocht

Eind vorig jaar was er in Elst een ruilplaatsjesactie 'Groeten uit Elst' bedacht door de Historische vereniging in samenwerking met een lokale supermarkt. Bij elke 10 euro aan boodschappen kreeg je plaatjes. Voor deze actie waren ruim 9000 boeken huis aan huis verspreid waar de plaatjes ingeplakt konden worden. In totaal ging het om 216 plaatjes met daarop afbeeldingen van Kerken, landschap, kastelen, kwekerijen, evenementen ofwel de geschiedenis van Elst gevangen in 1 boek. Ik heb tot mijn dertigste in Elst gewoond en voel mij, nu ik in de tachtig ben, altijd nog verbonden met deze plaats. Via via heb ik het boek van deze plaatjesactie ook in handen gekregen alleen was de actie toen al vrij snel afgelopen waardoor ik niet alle plaatjes heb. Ik mis nog de volgende nummers 18, 52, 21, 181, 46, 203, 49 209, en 50. Daarnaast heb ik ook nog een aantal dubbele: 2, 19, 53, 71(2×), 72, 73, 107 en 164. Wie kan mij helpen mijn boek compleet te maken?

Kunt u Johan helpen aan de ontbrekende plaatjes? Reageren kan hieronder!