Pabostudenten nemen scholen in regio over

'Het is voor studenten heel bijzonder dat ze samen met een andere student een hele week voor een groep staan', aldus pabostudent Bas Oonk. 'Normaal in de stage heb je nog de groepsleerkracht die naast je staat en je begeleidt. Nu sta je helemaal alleen voor de groep en bedenk je de lessen ook zelf.' Het menselijk lichaam is het thema dat centraal staat tijdens de week van de overname door de studenten. 'We hebben geleerd wat er in ons lichaam zit, welke spieren we hebben en wat onze organen doen', aldus Basten, een van de basisschoolleerlingen.



Volgens Oonk reageren de leerlingen heel goed op de lessen die zij bedacht hebben: 'Ze vinden het leuk dat de hele week het thema van het menselijk lichaam centraal staat. We merken als student ook dat het hen erg aanspreekt, omdat ze leren wat er in hun eigen lichaam gebeurt.' De verantwoordelijkheid bevalt de pabostudenten ook goed. 'Het is erg leuk om te ervaren hoe het is om een eigen groep te draaien.'