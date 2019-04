Weggeefwinkel 4Noppes is op zoek naar vrijwilligers!

4NOPPES, voor niets, onze naam geeft het goede voorbeeld door het idee al weg te geven: we zijn een weggeefwinkel. Je kan de spullen die in onze winkel staan gratis meenemen, je portemonnee mag je thuis laten.

We zijn niet alleen een weggeefwinkel, maar ook een innemende winkel. We nemen bruikbare spullen en kleding in tijdens de openingstijden van de winkel, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. We proberen zoveel mogelijk goederen een volgend leven te geven. Omdat er genoeg is en we zo een steentje willen bijdragen aan het verminderen van de op hol geslagen goederenstroom.

Inbreng en meenemen gebeurt op dezelfde dag: door het tekort aan ruimte is dit praktisch en zorgt het voor een goede doorstroom. Daarnaast maakt het dat gulle gevers zelf kunnen zien hoe hun spullen een nieuwe eigenaar krijgen en mensen met elkaar in contact kunnen komen.

Grote spullen kunnen niet worden ingeleverd, helaas hebben we daar dus geen ruimte voor in de winkel. Wel is er de digitale mogelijkheid om deze artikelen via ons alsnog een nieuw leven te geven, of je kunt een briefje ophangen op het prikbord in de winkel. Ook wanneer je naar bepaalde spullen op zoek bent, kun je een oproepje plaatsen.

4NOPPES draait momenteel geheel op vrijwilligers. Daar zijn we best een beetje trots op, want dat betekent dat iedereen die bij ons meehelpt hart voor de zaak heeft en dit werk puur en alleen doet omdat hij of zij er blij van wordt en het idealistische doel voor ogen heeft.

Om 4NOPPES draaiende te houden gebeurt er van alles zowel tijdens de openingsuren op zaterdag als achter de schermen. Zonder vrijwilligers is er geen 4NOPPES.



Op dit moment zijn er vrijwilligers nodig voor de volgende taken:

- winkelbezetting: tijdens openingsuren zijn er vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw de bezoekers ontvangen, maar ook vrijwilligers die helpen bij de inname van spullen

- het controleren van apparaten op werking en veiligheid, bij voorkeur buiten openingstijden

- reparatie/opknappen/pimpen van voorwerpen die nog een tweede leven verdienen

- het controleren op compleetheid van spellen/puzzels

- het wekelijks poetsen van de winkel

- het coördineren van het inrichten en bijhouden van de tuin

- facilitair medewerker/conciërge

- coördinator technische dienst

- andere coördinerende taken, onder andere in fondsenwerving

- plaats in het bestuur

Zoek jij leuk en uitdagend vrijwilligerswerk in de gemeente Rheden? Kom ons team dan versterken. Reageren kan hieronder!