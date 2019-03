Ooievaarsblog: Hoera! Het eerste ei is gelegd

'Er is de laatste tijd meer activiteit op het nest. Hoewel de ooievaars nog veel weg zijn, lijkt er een beetje een dagritme in te komen met vaste tijden waarop ze 'thuis' zijn. Er wordt gepaard, er wordt met takken en plukken hooi gesjouwd. Het nest groeit gestaag. De graspol is al uit zicht verdwenen.

Op de chat wordt volop gespeculeerd over de ontwikkelingen. Men bestudeerd de poot van het vrouwtje. Heeft ze nu een ring om of is het de huid die opgerold is? Kan ze nu al beter staan of lijkt dat maar zo? Er komen ook veel berichten te staan die niks met de ooievaars te maken hebben. Dat is dan weer jammer.Dat jong en oud er mee bezig is, blijkt wel uit de tekening van Annabel (5 jaar) van de ooievaar die naar het nest vliegt.

22 maart 2019. Er wordt vol verwachting uitgekeken naar het eerste ei. Bij “beleef de lente “ is het al zo ver, daar konden we zien hoe moeder ooievaar met veel moeite het ei uitperste. Mijn man Jan scrolt elke dag langs de beelden in de livestream. Als de ooievaars staan, zou een ei te zien moeten zijn. Maar vergeefs. Er ligt nog steeds niks.

23 maart 2019. Grappige situatie. Ik denk dat er 1 ooievaar op het nest staat. Maar wat staat hij vreemd? Zo breed. En dan verschijnt er nog een kopje. Het zijn er twee!!

27 maart 2019. Ja hoor, het is zo ver: het eerste ei!! Het moet vannacht in het donker gelegd zijn. Maar de livestream gaat niet meer ver genoeg terug zodat we kunnen zien hoe het gelegd is. Ik hoop dat ze de beelden bij Buitengewoon.nl terug kunnen vinden. Het is een prachtige zonnige dag, met veel vogels die fluiten, de kippen kakelen erop los, ook de varkens, geiten, ganzen en schapen laten zich horen. Allemaal blij met het eerste ei, dat blinkend wit in het kuiltje in het nest ligt.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad "de Waalkanter" wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen.