Dagelijks nog bijna 200 overtreders milieuzone Arnhem: vanaf vandaag boete

Er rijden dagelijks nog tussen de 120 en 200 automobilisten door de milieuzone in Arnhem die daar volgens de regels eigenlijk niet zouden mogen rijden. Dat laat de gemeente Arnhem weten. Dieselwagens van vóór 2005 worden sinds 1 januari van dit jaar geweerd uit het centrum. Mensen die de regels sinds die tijd overtreden, kwamen ervan af met een waarschuwing, maar vanaf maandag volgt er een boete van 95 euro per overtreding.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er ruim 4.000 waarschuwingsbrieven verzonden. Mensen die vanaf maandag in de fout gaan en de volgende dag dezelfde fout begaan, zullen eerst alleen een boete krijgen voor de eerste overtreding. Daarna volgt een periode waarin je maximaal één boete per week zult krijgen, ook al rij je er vaker doorheen. 'Maar na twee maanden is dat ook voorbij, dan krijg je voor elke keer een boete van 95 euro', licht een woordvoerder toe.

'Flink omrijden'

De milieuzone is ingesteld omdat de gemeente Arnhem de lucht in de binnenstad schoner wil hebben. De uitstoot van fijnstof moet uiteindelijk met 10 procent afnemen. Hoewel veel mensen die gedachte ondersteunen zijn er ook veel autobezitters die hinder ondervinden van de milieuzone. 'Mijn ouders hebben een oude diesel uit 2002 en moeten regelmatig naar het Rijnstate ziekenhuis', vertelt Fardau van Neerden. 'Maar de route naar het ziekenhuis raakt de rand van de zone, dus moeten ze flink omrijden.'

Doordat de gezondheid van zijn moeder achteruit holt, zit zijn vader vaak in de auto om met haar naar het ziekenhuis te gaan. 'En daarbij kan hij niet op een navigatie-app of systeem afgaan omdat die allemaal een route door de milieuzone adviseren', verzucht hij. Noodgedwongen rijdt zijn vader nu over de Pleijroute om uiteindelijk via de A12 bij het ziekenhuis uit te komen. 'Ik heb al een keertje de route met hem gereden, zodat hij weet hoe hij moet rijden, maar het duurt echt veel langer. Zeker in de spits staat het altijd vast op de Pleijweg.'

Van Neerden snapt dat ze ergens de grens moeten trekken, maar had wel gehoopt dat de gemeente in ieder geval advies zou kunnen geven over hoe het ziekenhuis het beste bereikt kan worden. Hij legde het voor aan de gemeente en kreeg als antwoord dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het verstrekken van een alternatieve route. 'Persoonlijk vind ik dat de gemeente wel een verantwoordelijkheid heeft om de burger op zijn minst te adviseren hoe verkeer naar belangrijke punten in de gemeente, zoals een ziekenhuis', meent Van Neerden. Of er in de toekomst in de milieuzone specifieke ontheffingsmogelijkheden worden ingesteld is niet duidelijk. Daarvoor is het volgens een woordvoerder nog te veel koffiedik kijken.