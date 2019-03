Martin geeft de vrijheid vleugels

Hij organiseert de historische vliegshow Wings of Freedom in Ede omdat wij: 'nooit, maar dan ook nooit de inzet mogen vergeten van al die jonge mannen en vrouwen die destijds zonder aarzelen en met levensgevaar bijdroegen aan de bevrijding van Nederland, én hij is één van de gezichten van de Omroep Gelderland-campagne: 'Ik sta stil bij 75 jaar vrijheid. Jij toch ook ?'.

Martin Schoonderbeeks interesse voor de Tweede Wereldoorlog is van jongsaf aangewakkerd door zijn ouders die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Als kind bezocht hij musea en las hij boeken en al snel kwam het besef hoeveel mensen waren gestorven voor onze vrijheid. Dat mogen we nooit vergeten, vindt Schoonderbeek. 'We mogen in Nederland best heel veel, terwijl dat op sommige plekken in de wereld absoluut niet zo is'.

In de vliegshow op 24 augustus in Ede komt voor hem alles samen. 'Tijdens Wings of Freedom herdenken wij: 75 jaar leven in vrijheid, met een tal van bijzondere vliegtuigen'. Op een tijdelijk historisch vliegveld met kampementen zijn toestellen te bewonderen die in de oorlog ook echt boven Gelderland hebben gevlogen: de Spitfire, Mustang P51, Hurricane, Boeing B17 en de Messerschmidt ME109.

Vanaf 25 maart staat in het TV-programma '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020' de ‘erfenis’ van de oorlog centraal. Iedere maandag om 17.20 uur (ieder uur herhaald) persoonlijke verhalen van gewone Gelderlanders. Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.

Het Omroep Gelderland-platform '75 jaar vrijheid - op weg naar 2020' wil in het lopende en het komende jaar extra aandacht vestigen op de persoonlijke verhalen van Gelderlanders in de Tweede Wereldoorlog. In een postercampagne staan gewone provincie-genoten symbool voor het vrijheidsgevoel dat het platform wil uitdragen. De posters zijn de komende weken in abri's en reclamezuilen langs de weg te zien. In totaal staan er vijf provinciegenoten stil bij 75 jaar vrijheid.

Omroep Gelderland werkt samen met het vfonds en Provincie Gelderland toe naar de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.