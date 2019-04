Zoekt u een leuke vrijwilligersbaan? Word vrijwilliger bij Rijnstate!

Om onze patiënten en bezoekers te helpen bij het snel vinden van hun weg binnen het ziekenhuis of een kopje koffie aan te bieden, of te helpen bij een maaltijd zijn onze vrijwilligers van onschatbare waarde. Lijkt het je leuk om zinvol werk te doen naast je gewone baan of gewoon omdat je daar tijd en ruimte voor hebt? Neem dan snel contact met ons op! We zoeken enthousiaste en representatieve vrijwilligers.

Wie ben jij?

Gastvrijheid vinden we erg belangrijk. Als gastvrij persoon herken je dat. Je weet wanneer iemand hulp nodig heeft en wanneer je juist wat afstand moet nemen. Als vrijwilliger bij Rijnstate zul je veel staan en lopen. Het is daarom belangrijk dat je fysiek en mentaal gezond bent.

Daarnaast:

heb je een positieve, servicegerichte en gastvrije instelling;

ben je integer, respectvol, geduldig en benaderbaar;

ben je representatief, zelfstandig en kun je goed werken in teamverband;

en ben je bereid om een dagdeel (of meerdere dagdelen) te werken.



Hoe ziet een functie als vrijwilliger eruit?

Binnen Rijnstate werken bijna 400 vrijwilligers en dit aantal groeit nog steeds. Onze vrijwilligers verrichten werkzaamheden op onze locaties in Arnhem, Zevenaar en Velp. Dit gebeurt op verschillende plekken, bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp (SEH), de Algemene Opname Afdeling (AOA), poliklinieken en verpleegafdelingen, in de centrale hal en bij kinderopvang ’t Ballonnetje.

Ook de functies van een vrijwilliger zijn er wisselend. Je kunt denken aan een functie als gastvrouw of gastheer bij de hoofdingang, het helpen van patiënten bij de aanmeldzuilen, begeleiding in de kinderopvang, verzorging van bloemen en allerlei andere activiteiten. De vrijwilligers worden aangestuurd door twee coördinatoren.

Het is belangrijk om te weten dat vrijwilligerswerk gebeurt op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend is. Onze patiënten en bezoekers moeten natuurlijk op je kunnen vertrouwen.

Wilt u graag als vrijwilliger aan de slag gaan in het Rijnstate ziekenhuis? klik hier voor meer informatie of reageer hieronder!