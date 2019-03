Groei van de werkgelegenheid in West Maas en Waal

Het aantal banen in Gelderland is in 2018 toegenomen met 2,4 procent tot een recordaantal van ruim één miljoen banen. Gelderland doet het daarbij ook iets beter dan de rest van Nederland, met een groei van 2,2 procent. Dit blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE), een jaarlijks onderzoek dat provincie Gelderland samen met de gemeenten uitvoert.

Uit de resultaten blijkt dat de werkgelegenheid in West Maas en Waal ruim bovengemiddeld ligt ten opzichte van de werkgelegenheid in andere gemeenten in Gelderland. Het aantal banen in West Maas en Waal is in 2018 toegenomen met maar liefst 3,5 procent tot zo’n 6700 banen. De sector met de grootste werkgelegenheid in de gemeente is de gezondheidszorg. Ook in de detailhandel/autohandel en in de zakelijke dienstverlening is de werkgelegenheid hoog.

Stijging aantal bedrijven met 4 procent

Het aantal bedrijven in West Maas en Waal is in 2018 met 4,0 procent gestegen. De sector met het meeste aantal bedrijven is nog steeds de zakelijke dienstverlening, maar ook in de bouwnijverheid is het aantal bedrijven fors gestegen. Deze stijging van het aantal bedrijven in 2018 is voor een groot deel te danken aan de groei van het aantal eenmanszaken.

Wethouder Sander Bos van West Maas en Waal: ‘Ondernemers hebben een topprestatie geleverd door extra banen te creëren. Zelfs ruim bovengemiddeld. Daar zijn wij als gemeente heel blij mee. Want werkgelegenheid is erg belangrijk voor leefbare dorpen.’