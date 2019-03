Graafschap-voorzitter Mos staat achter verlengen met Hofstede

'Supporters hebben het recht om hun mening te ventileren', aldus De Graafschap-voorzitter Martin Mos. Hij begrijpt waar de kritiek vandaan komt. 'Het was niet altijd rozengeur en maneschijn bij de club en het spel was ook niet goed. Na de winterstop is dat al een stuk beter. Natuurlijk hebben supporters de neiging om dan dingen te roepen als 'Hofstede oprotten'.' Mos maakt er zich niet al te druk om. 'Als de resultaten op het veld goed zijn en die zijn volgens mij op dit moment heel redelijk, dan verstomt dat ook. Maar kritiek ventileren is helemaal niet erg. Dat is juist goed, daar word je alleen maar sterker van.'



Mos geeft aan dat de goede prestaties en de nieuw aangetrokken spelers mede te danken zijn aan Hofstede. 'Er is altijd een correlatie', aldus Mos. 'Hij heeft die spelers binnengehaald. En of die correlatie nu bijna 1 is, 0,6 of 0,1. Dat durf ik niet te zeggen. Maar er is zeker een relatie.' Volgens de voorzitter zijn de versterkingen aangetrokken vanuit een collectief besluit. 'Vanuit de klankbordgroep zijn er ook een aantal namen gekomen. We hebben ook een aantal mensen geraadpleegd die verstand hebben voetbal en een groot netwerk hebben. Zo zijn we tot deze spelers gekomen.'