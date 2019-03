IJshockeyers Nijmegen Devils showen vrijdag hun bekers aan de stad

Even na 18.00 uur zullen de ijshockeyers hun glimmende bokalen vanaf het bordes van het stadhuis tonen aan het publiek in de Burchtstraat. Een halfuurtje daarvoor worden ze ontvangen op het stadhuis en toegesproken door burgemeester Hubert Bruls, die al mocht delen in de feestvreugde toen ze de landstitel veroverden in Tilburg.

Comeback

Naast de burgemeester waren toen 500 Nijmegenaren naar Tilburg afgereisd om te zien hoe de Devils, die in 2018 een comeback maakten, te sterk bleken voor Hijs Hokij uit Den Haag.

De ploeg die na het laatst behaalde kampioenschap ijshockey (in 2010) van het toneel verdween door een faillissement, draaide dit seizoen lang mee om de titel in de BeNe-League. Dat is de Nederlands/Belgische competitie. De halve finale van de play-offs haalden ze niet. Uiteindelijk verloren de Nijmegenaren in drie wedstrijden van de Microz Eaters Limburg.

De Nijmegen Devils zijn door het dolle heen na het behalen van de landstitel:

Zie ook: