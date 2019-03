Kinderen krijgen les over geschiedenis Terborg

Leerlingen van basisschool Dynamiek in Terborg krijgen de komende weken geschiedenisles in het kader van het 600-jarig bestaan van de stad. De kinderen horen van alles over de rijke historie.

Geschiedenis Terborg wordt te weinig verteld

'Ik vind het hartstikke leuk om de geschiedenis van Terborg aan kinderen te kunnen vertellen', aldus vrijwilliger Mariet Jansen. 'Daar wordt eigenlijk te weinig over verteld. Er zijn zoveel leuke dingen die je aan verhalen kan koppelen en dat is natuurlijk voor kinderen erg belangrijk. Ze ontdekken echt wat hun plaats allemaal te bieden heeft.' Jansen probeert de kinderen mee te geven tijdens de lessen dat ze dankbaar mogen zijn dat ze in deze tijd leven en in Terborg wonen. 'Als je bijvoorbeeld kijkt naar de middeleeuwen, dan lijkt het vaak leuk met ridders en jonkvrouwen, maar in werkelijkheid was het een tijd van kou en rot werk. Je merkt dat ze erop reageren en dat het indruk maakt. Kijk eens wat jij allemaal hebt en wat de kinderen vroeger niet hadden. Wees blij met wat je hebt.'

Door verhalen komt geschiedenis tot leven

Leerkracht Jos Huese vindt het ook belangrijk dat de kinderen een stukje historie uit hun eigen stad bijgebracht krijgen. 'Kinderen hebben weinig benul van de geschiedenis uit hun eigen woonplaats', aldus Huese. 'Je kan dingen uit een boekje gaan doen, maar zoals Mariet kan vertellen over de geschiedenis van Terborg en hoe ze dingen tot leven wekt dat spreekt de kinderen heel erg aan.' Volgens Huese zitten de kinderen met open mond te kijken en te luisteren naar de verhalen van vroeger. 'Ze zien foto’s die ze eigenlijk niet snappen, houten huizen en enge martelvoertuigen. Kinderen vinden dat interessant om te horen.'

Kinderen vinden lessen interessant

De kinderen vinden de geschiedenislessen dan ook maar wat interessant. 'Ik heb geleerd wanneer Terborg een stad is geworden en wie de heer van Wisch is', vertelt Iza. 'Sinds dat ik geboren ben, woon ik al in Terborg, dus dan is het wel grappig dat ik daar nu ook wat over leer.' Daan vindt de geschiedenislessen die de komende tijd door gastdocenten worden gegeven leuker dan de geschiedenislessen die normaal gesproken gegeven worden. 'Dan gaat het vaak over de Tweede Wereldoorlog, maar nu gaat het echt over Terborg en dat is wel leuk.' De komende weken zal middels een lessenserie de Terborgse geschiedenis verder vertelt worden en wordt het afgesloten met een projectweek.