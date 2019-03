Prestigieus project Winterswijk valt niet bij iedereen in goede aarde: 'te duur'

Het nieuwe Cultuurkwartier moet een culturele parel worden in Winterswijk. Ondertussen mort een deel van de bevolking over de kosten die de ambities van het nieuwe college met zich meebrengen.

door Domien Esselink

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is wellicht een vingerwijzing voor die onvrede. Het CDA, de grootste fractie in Winterswijk die onlangs de stekker uit de coalitie met Winterswijks Belang (WB) trok, wist in Gelderland alleen in Winterswijk te winnen.

Duwtje

In 2015 stemde 16,6 procent van de Winterswijkers op het CDA. Op 20 maart was dit 17,4 procent. Tegen de Gelderse trend in. De stemmen kunnen worden beschouwd als een moreel duwtje in de rug voor het CDA, dat tot onvrede van WB eerst aan het geld dacht en daarna aan de plannen.

Na de breuk dacht het op steun van de VVD te kunnen rekenen. Maar de VVD koos voor een coalitie met WB, GroenLinks en PvdA.

Rekening gepresenteerd

De winst voor het CDA kan ook als protest worden gezien tegen de plannen van de nieuwe coalitie, want die kosten veel geld. Veel burgers vrezen daarvoor de rekening gepresenteerd te krijgen. WB bereidde zich in het verleden al voor op het heden: er kwamen twee nieuwe voetbalaccommodaties, met gedwongen fusies tot gevolg waardoor de jaarlijkse subsidies aan de individuele clubs vervielen.

Nu is het Cultuurkwartier een plan dat al eerder in de steigers stond, maar daar komt onder meer de aanpak van de Markt bij, een duurzaamheidsfonds van 25 miljoen euro (dit valt buiten de begroting) en een laadstation voor auto's op waterstof.

Critici wijzen ook op het wachtgeld voor de twee CDA-wethouders Ilse Saris en Wim Elferdink, de sanering van Dennenoord en de renovatie van de Jacobskerk, waarvoor geen provinciale subsidie los komt. Na loting viel het project uit de boot in Arnhem.

Verpauperd gebied

Hierdoor ligt het Cultuurkwartier bij een deel van de burgers onder een vergrootglas. De huidige muziekschool Boogie Woogie, met een nog vrij nieuwe concertzaal, wordt gesloopt. Net zoals de voormalige winkelpanden van Aldi en Expert Te Winkel op het Weurden, wat inmiddels een verpauperd gebied is geworden.

Beide winkelpanden kocht het vorige college aan om zelf de regie te voeren en verpaupering tegen te gaan. Het nieuwe plan is de oplossing: een Cultuurkwartier in het groen met muziekcentrum, bibliotheek, park, appartementen, horeca, parkeerplaatsen en bioscoop.

Kosten: onbekend

Het is wel een plan waarmee miljoenen zijn gemoeid. 'Het is nog niet bekend wat het gaat kosten', zegt wethouder Wim Aalderink. 'Als je een levendig centrum wilt moet je niet op je lauweren rusten. We krijgen hier 6 miljoen bezoekers per jaar en die loop moet je er wel inhouden. Dan levert het denk ik meer op dan het kost.'

De buurt, met daarbij ook een aantal ondernemers, is opgetogen over de plannen. 'Als ik nu boven ben en naar buiten kijk zie ik een rommeltje', zegt een buurtbewoonster. 'Dit gebied verpaupert. Het plan kost geld, maar je zult toch wat moeten.'

Niet toegankelijk

Volgens Robert Lautenbach, gemeenteprojectleider van het Cultuurkwartier, is de beoogde sloop van de huidige muziekschool noodzakelijk: 'De afschrijving van Boogie Woogie is 700.000 euro, al moeten we dat nog verder uitzoeken. Maar dit gebouw nodigt niet uit, blijkt uit onderzoek, en je krijgt het nooit bij het centrum betrokken.'

'Daarnaast is dit gebouw niet toegankelijk en uit de jaren vijftig, dus heeft het energielabel F of G', vervolgt Lautenbach. 'Ook als lokale overheid moeten we verduurzamen. Dit is een plan voor de toekomst en dat vergt een publieke investering. Maar dat moet je zo doen dat het geen weggegooid geld is. Als de bibliotheek over tien jaar geen boeken meer verhuurd, moet het heel gemakkelijk een andere bestemming kunnen krijgen.'

'500 stoelen'

Er is momenteel een bioscoop in Winterswijk (Skopein) en voor een nieuwe bioscoop in het Cultuurkwartier zijn drie gegadigden, waaronder de eigenaar van Skopein, de familie Sasbrink Harkema. Maar is Winterswijk groot genoeg voor een bioscoop met pakweg de dubbele capaciteit van de huidige?

Henk Sasbrink Harkema wil daarop niet reageren. Maar Lautenbach denkt dat uitbreiding mogelijk is: 'Volgens verschillende rapporten is er ruimte voor meer bioscoopstoelen. Skopein heeft 250 stoelen en dat moeten er 500 kunnen worden. Daar zijn alle drie de kandidaten het over eens.'

Aalderink wijst op de aantrekkingskracht van een nieuwe bioscoop. 'Voor een fatsoenlijke bioscoop moet je naar Enschede of Arnhem. Dat hoor je ook van de jeugd. Een kwalitatief goede bioscoop zorgt voor meer omloop', zegt de wethouder.

Jonge Duitsers

Volgens Tim Jonker, raadslid van Winterswijks Belang, kan de nieuwe bioscoop jonge Duitsers uit de grensstreek aantrekken: 'De jeugd daar spreekt allemaal Engels. Zo'n bioscoop zorgt voor meer groei in het centrum en dat is de bedoeling.'

Het beoogde gebied voor het Cultuurkwartier grenst aan de winkelstraat 't Weurden, een zogenoemde aanloopstraat naar het winkelcentrum van Winterswijk.

'De vraag naar aanloopstraten neemt af', zegt Lautenbach. 'Winkelen in combinatie met cultuur en een bibliotheek in het groen is het winkelen van de toekomst. We slopen 2000 vierkante meter met minder goedlopende retail en daar komt 300 vierkante meter voor terug.'