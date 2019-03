Deze drie Statenleden zeggen 'nee' tegen hun zetel

door Gerwin Peelen en Martin Lange

Bij Forum voor Democratie hebben Miklos Lelkes en Peter Bouma hun zetel geweigerd.

De 51-jarige Lelkes kwam met ruim 5000 voorkeursstemmen in de provincie. Hij is hoofd van de afdeling Operationele Gezondheidszorg bij de Koninklijke Landmacht. Eerder dit jaar verkocht hij zijn huis in Arnhem om in Amsterdam te gaan wonen. Hij stond ook op de lijst voor Forum voor Democratie in Noord-Holland.

Het weigeren van de 58-jarige Bouma uit Lunteren is opvallend; hij stond op plek vier op de lijst. De jurist van de Rabobank was eerder voorzitter van de Edmund Burke Stichting, een conservatieve denktank. Ook zat hij in de dorpsraad van Lunteren.

Waarom de twee hun zetel weigeren, is niet duidelijk. Forum voor Democratie wil daar donderdag - bij de installatie - meer duidelijkheid over geven.

'Geen gehoor aan voorkeursstemmen'

Bij Partij voor de Dieren accepteert Lia van Dijk haar zetel niet. Zij kwam met bijna 7000 voorkeursstemmen in de Provinciale Staten. Zij is HRM-adviseur bij Veiligheidsregio IJsselland en was eerder fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren in Overijssel. Omdat ze naar Wezep verhuisde, kwam ze op de Gelderse kandidatenlijst terecht.

Volgens lijsttrekker Luuk van der Veer wil Van Dijk niet afwijken van de lijst die is opgesteld. Daardoor komt Lester van der Pluijm in de Staten. 'Dat is haar keuze, prima. Er is voor allebei de mogelijkheden wat te zeggen. Wel willen we bij de commissies straks in ieder geval een dame aanstellen, zodat de diversiteit ook binnen onze partij wat groter is.'

