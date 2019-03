Busje met speelgoed van sportcoach leeggeroofd

Een bus van welzijnsorganisatie Solidez in Wageningen is in de nacht van maandag op dinsdag leeggehaald. De bus zat vol met speelgoed.

De speelbus stond 's nachts bij wijkcentrum De Nude in Wageningen geparkeerd. Daar staat hij altijd. 's Ochtends nam Solidez-medewerker Mennold Phelipa de bus mee om op een school les te gaan geven. Daar ontdekte hij dat het slot geforceerd was en dat bijna al het speelgoed weg was: 'Ik had onderweg niet gehoord dat er niks meer in de bus zat. Vaak hoor ik anders op een rotonde nog wel eens wat spullen schuiven.'

Speciale fietsjes, skelters, hockeysticks, ballen, pionnen en ander materiaal was weg. Volgens directeur Esther van der Zee hadden de dieven alleen een paar ballen achtergelaten en een trampoline: 'Die trampoline was vast te zwaar om mee te nemen.'

Grote strop

Dagelijks gaat de speelbus naar een andere plek in Wageningen. Daar komen kinderen dan onder leiding van een sportcoach spelen en sporten. Solidez is zwaar getroffen door de diefstal. 'We zijn wel verzekerd, maar het is allemaal geen nieuw materiaal meer. We krijgen dus de dagwaarde, maar om alles nieuw te kopen, gaat ons heel veel geld kosten', aldus de directeur.