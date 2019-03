Mogelijk toch windmolens in Maasdriel

De gemeente Maasdriel gaat meepraten over de komst van drie windmolens. Ook al staat in het bestuursakkoord dat windmolens niet de voorkeur hebben.

'Mooi vind ik ze nog steeds niet, maar bij ons is het besef gekomen dat we wat moeten', zegt coalitiepartij Samen Sterk Maasdriel. 'We kunnen wachten en dan worden er ons misschien dingen opgelegd, nu zijn we zelf aan zet en nu kunnen we wat voor onze burgers vragen.'

Met het besluit wijkt de gemeente af van het bestuursakkoord waarin staat dat plaatsing van windmolens niet de voorkeur heeft. In februari wees het college van burgemeester en wethouders de aanvraag om windmolens te plaatsen dan ook af. De gemeenteraad kan een besluit van de bestuurders nog aanpassen en koos hiervoor. Wat betekent dat de coalitie het voorstel toch moet aannemen. 'We zullen het voorstel opnieuw moeten bekijken als de gemeenteraad dat wil', is de reactie van verantwoordelijke wethouder Peter de Vries.

Al was dat geen eenvoudig besluit. D66 geeft een kijkje achter de schermen. 'Er is de afgelopen twee maanden een heel traject geweest binnen de gemeenteraad, we hebben veel gepraat en stuitten ook zeker op weerstand.' Toch stemden uiteindelijk alle partijen in om de aanvraag van de bewonerscoöperatie Bommelewaar voor drie windturbines te overwegen. Onder voorwaarde dat de inwoners van Maasdriel lokaal gaan profiteren en de gemeente kan meepraten over de locatie.

Overruled door provincie

De gemeente Maasdriel moet de komende jaren aan de slag met de regionale aanpak van de energietransitie. En de provincie wil voor eind 2020 51 nieuwe turbines bouwen op 12 locaties in Gelderland. 'We hebben niet zoveel keus, als we nee zeggen worden we straks overruled door de provincie,' aldus de VVD.

Want de gemeente heeft de afgelopen maanden de ontwikkelingen bij buurtgemeente Zaltbommel nauw gevolgd. Daar hield de raad zijn poot stijf: een aanvraag voor windmolens werd afgewezen. Zonder resultaat. De partijen die de aanvraag deden voor de windmolens stapten naar de provincie en die besloot dat de windmolens er alsnog mogen komen. De gemeente Maasdriel wil dit voorkomen en blijven meepraten.

Geen onrust bij bewoners

Want als de windmolens er komen, dan moeten de bewoners lokaal profiteren. En de bewonerscoöperatie Bommelewaar zegt met drie windmolens 70 procent van de huishoudens in het gebied te kunnen voorzien van lokaal opgewekte stroom. Nu is het de vraag hoe dat er precies uit gaat zien en waar die windturbines dan moeten komen. Nadat de wethouder met de aanvraag aan de slag is geweest, bespreekt de raad in juni de aangepaste aanvraag opnieuw.

