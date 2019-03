Gemeentebelang stelt vragen over betaalbaarheid van huurwoningen

In diverse media stond te lezen dat de belangenorganisatie van huurders, de Woonbond, heeft becijferd dat zo'n 300.000 huurders in verhouding te veel huur betalen. De Woonbond vindt dat zij een verlaging of bevriezing van het huurbedrag moeten krijgen. Aedes, de belangenvereniging van wooncorporaties, is in overleg met de woonbond overeengekomen dat huurders met een laag inkomen en een huur boven €720,42 moeten worden gecompenseerd. Wat Gemeentebelang verbaast, is dat huurders zelf moeten uitzoeken of zij hiervoor in aanmerking komen. Dit lijkt Gemeentebelang de omgekeerde wereld.

Voor raadslid Corrie Jansen van Gemeentebelang Nunspeet aanleiding vragen te stellen of het college met dit sociaal huurakkoord bekend is en of dit ook inwoners in onze gemeente betreft. Mocht dat zo zijn dan is de wens dat Omnia deze bewoners actief gaat benaderen. In deze groep kunnen ouderen, kwetsbare mensen en digibeten zitten. Het lukt deze groep niet altijd zelf om zulke zaken digitaal te regelen. Gemeentebelang ziet graag dat het college deze vraag doorspeelt aan Omnia.