Nijmeegs popkoor The Anthony Singers zoekt tenoren en bassen!

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De vogels zingen volop en jij als muzikale man voelt ook de behoefte om je zangstem te laten horen. Dat treft, want wij zoeken nog mannen! Momenteel werken we hard aan onze geplande show in juni 2020 en studeren we volop nieuwe nummers in. We zijn een enthousiaste, actieve club mensen en repeteren elke vrijdagavond van 20.00-22.30u in wijkcentrum Burghardt in Nijmegen. Elke 2 weken sluit daarbij onze live-band aan van drummer, gitarist, toetsenist en bassist. Ons repertoire bestaat uit een mix van recente en oudere popnummers. Interesse? Kom een keertje langs op onze vaste repetitieavond of zie voor meer info onze website. Zing je al bij een koor? Dan ben je ook van harte welkom om bij ons op projectbasis mee te doen aan de show. Hopelijk tot snel!

Wilt u graag in contact komen met het koor? Reageren kan hieronder!