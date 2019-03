Arno Arts en Edwin Linssen te gast in De Week van Gelderland

Arts is nu nog trainer van Achilles'29. Hij probeert de noodlijdende Groesbeekse club in de derde divisie te houden en stapt volgend seizoen over naar DFS uit Opheusden. Arts heeft een rijk verleden als profvoetballer. Hij begon zijn carrière bij NEC en keerde in 2000 nog even terug en haalde toen de bekerfinale met de Nijmeegse club. Ook was hij nog enkele jaren jeugdtrainer, maar hij moest op een vervelende manier weg bij NEC. De linkspoot staat bekend om zijn uitgesproken mening en zal in De Week van Gelderland zonder meer zijn licht laten schijnen over de kansen van NEC op promotie.

Edwin Linssen is nu actief als jeugdtrainer bij Vitesse. Hij sloot zijn carrière in 2015 af bij De Graafschap, waarmee hij als aanvoerder promotie afdwong. Zijn broer Bryan is nu aanvoerder van Vitesse. Linssen en Arts kennen elkaar van Willem II, waar ze beiden werkzaam waren als trainer.

De Week van Gelderland begint vrijdag om 17.20 uur op TV en wordt ieder uur herhaald. Op de radio zijn Arts en Linssen te horen vanaf 17.10 uur.