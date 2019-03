Tekort aan sociale huurwoningen groot probleem voor gescheiden ouders in Zutphen

Het scheelde niet veel of Rob van Klingeren uit Zutphen moest aankloppen bij het Leger des Heils. Door zijn scheiding kon hij niet langer met zijn ex-vrouw onder één dak wonen, maar een koophuis of een woning huren in de vrije sector waren door zijn financiële situatie geen optie.

Via het internet kwam Rob's ex-vrouw in contact met Parentshouses Zutphen. Dit is een huis waar mensen die in een echtscheiding zitten maximaal één jaar kunnen wonen, in omgeving van hun kinderen. Ouders kunnen in dit huis een kamer huren en gezamenlijk gebruik maken van de keuken en badkamer. Voor de kinderen is er een speciale ontvangstruimte en logeerkamer. Rob woont hier nu een paar maanden en de gedachte dat hij hier voorlopig kan blijven geeft hem veel rust.

Geen urgentie

Volgens Petra Ackermans, één van de initiatiefnemers van Parentshouse Zutphen, is Rob's verhaal geen uitzondering. 'We hebben in Zutphen wel heel veel sociale huurwoningen, maar te weinig voor de vraag.' Wie op korteTekort aan sociale huurwoningen groot probleem voor gescheiden ouders in Zutphen termijn een woning nodig heeft kan een urgentieverklaring aanvragen, maar een scheiding is geen reden meer om voorrang te krijgen. Hierdoor komt het volgens Ackermans vaak voor dat ouders noodgedwongen bij familie op de bank logeren of op straat komen te staan.

Parentshouse Zutphen is in december gestart en er is nu al een wachtlijst. 'Met maximaal vijf mensen, omdat meer op dit moment met één woning niet reëel is.' Volgens Ackermans is de vraag in werkelijkheid veel groter. 'Wij krijgen dagelijks vragen als: Waar kunnen we terecht? Heeft u plek? Het is echt heel hard nodig.' En dat terwijl het aantal sociale huurwoningen in Zutphen (49%) bovengemiddeld hoog is ten opzichte van het gemiddelde in de regio (32%).

Landelijk probleem

Volgens de NOS is het tekort aan sociale huurwoningen in Nederland opgelopen tot zo'n 80.000. De Federatie Opvang, de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, pleit voor een oplossing omdat nu vooral kwetsbare groepen de dupe zouden zijn. De Tweede Kamer gaf afgelopen dinsdag gehoor aan dit pleidooi, er werd een motie aangenomen die het kabinet oproept met een noodplan te komen voor de bouw van zeker 15.000 tijdelijke woningen per jaar.

Stichting Parentshouses Nederland heeft in totaal nu tien huizen: in Amsterdam, Raalte, IJburg en Amersfoort. In Zutphen hopen de initiatiefnemers in mei een tweede woning te kunnen openen.

