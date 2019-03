Tiels voetveer Pomona vaart zaterdag pas weer

Het is nog even behelpen voor de leerlingen van het RSG Lingecollege in Tiel. De veerpont die zij elke dag nemen om op school te komen is al bijna twee weken stuk. De pont zou deze woensdag weer varen, maar de reparatie blijkt nog tot zaterdag te duren.

De gemeente Tiel zegt de situatie erg vervelend te vinden. 'Het is helaas niet anders. Zaterdag vaart het pontje weer. Als het toch eerder mogelijk is, dan laten we dat direct weten', zegt woordvoerster Nanny Roelen.

Het Lingecollege in Tiel huurt zolang het nodig is bussen in op eigen kosten. De gemeente is niet verantwoordelijk voor alternatief vervoer, zoals dat het geval is bij bijvoorbeeld busvervoer van Arriva, omdat het geen openbare vervoersdienst is, zegt Roelen. 'Het is een extra service van de school. Daar zorgen ze zelf voor en daar zijn we ook heel dankbaar voor.'

Aanzienlijk bedrag

De school wil desondanks toch in gesprek met de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten. 'Wij kunnen er ook niets aan doen dat het pontje niet vaart', zegt bestuurder Peter Ronner. 'En het gaat om een aanzienlijk bedrag. Elke dag zetten we twee bussen in, ééntje in de ochtend en één in de middag. En dat tien dagen lang.'

Vrijdag 15 maart brak de schroefas van de boot. Leerlingen kwamen die dag te laat op school en het Lingecollege moest in allerijl bussen regelen voor dezelfde middag. Ook de communicatie had op dat moment beter gekund, zegt Ronner achteraf. 'Af en toe gebeurt het dat de pont niet kan varen. Maar het moet niet zo zijn dat de kinderen óns bellen om te vertellen dat de pont eruit ligt. Misschien kunnen we een groepsapp opzetten waar de pontbaas in zit.' Met weemoed denkt hij terug aan de Hendrikus, de oude veerboot tussen Tiel en Wamel. 'Daar was bijna nooit iets mee.'

App-service

De gemeente zegt de mogelijkheden te onderzoeken voor een betere manier van communiceren, bijvoorbeeld met behulp van een app-service. 'Daar zijn we mee bezig. En we zijn ook altijd bereid om met de school in gesprek te gaan.'

Zie ook: