Leefgebied wolf vastgesteld: woon jij waar de wolf leeft?

Het leefgebied van de twee wolven op de Noord- en Midden-Veluwe is dinsdag vastgesteld door het bestuur van de provincie Gelderland. Dat is belangrijk nieuws voor iedereen die in dat gebied woont en buiten dieren houdt zoals schapen en geiten.

Bekijk in het kaartje hieronder hoe het territorium van de twee wolven op de Veluwe eruit ziet. (De tekst gaat verder na het kaartje)

Kaartje: provincie Gelderland

Van een van de twee wolven weten we al sinds half februari zeker dat zij een territorium heeft gevestigd op de Noord-Veluwe. Maar er loopt ook al een andere wolvin rond op de Midden-Veluwe. De provincie gaat ervan uit dat die wolvin haar territorium ook heeft gevestigd. In mei wordt de uitslag van een DNA-onderzoek verwacht waarmee het territorium van die tweede wolvin definitief wordt vastgesteld. Door de waarnemingen van de wolf in het noorden en midden van de Veluwe heeft de provincie besloten om voor beide gebieden het leefgebied vast te stellen.

LTO schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders zijn al bezig om gesprekken op gang te brengen over beschermende maatregelen. De provincie ondersteunt dit en heeft besloten preventieve maatregelen gedeeltelijk te vergoeden. Het is nog onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.

Onderzoek en ervaring

Gedeputeerde Peter Drenth is blij dat de vaststelling van het leefgebied er nu is: 'Het besluit geeft duidelijkheid voor de mensen in het gebied.' De grenzen van het leefgebied zijn onder andere vastgesteld op basis van kennis en ervaring met wolven in Duitsland en onderzoek van de Wageningen Universiteit. Zo is er gekeken naar de afstand die een wolf aflegt om aan voedsel te komen. Verder is er rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van het gebied, zoals de aanwezigheid van snelwegen en rasters.

Er moet uiteindelijk door een nog vast te stellen gebiedscommissie ook een preventieplan worden opgesteld. Dit plan moet worden goedgekeurd door Provinciale Staten.