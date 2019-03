Anne Frank – ‘Laat me mezelf zijn’

Succesvolle expositie van Anne Frank Stichting te zien in Bevrijdingsmuseum

‘Laat me mezelf zijn, dan ben ik tevreden’, schreef Anne Frank op 11 april 1944 in haar dagboek. Het Bevrijdingsmuseum presenteert van 8 april t/m 31 juli 2019 de gelijknamige reizende expositie, de opvolger van een eerdere tentoonstelling die sinds 1995 10 miljoen mensen bereikte over de hele wereld. ‘Laat me mezelf zijn’ verbindt het levensverhaal van Anne Frank met de belangrijkste gebeurtenissen uit WO2 en de actualiteit.

Augustus 1936 Merwedeplein, Amsterdam. Naast Anne (rechts) staan haar vriendinnen Eva Goldberg en Sanne Lederman.(foto Anne Frank Stichting)

De expositie is opgebouwd uit verschillende hoofdelementen. Het eerste deel van de tentoonstelling gaat in op het levensverhaal van Anne Frank en de gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt. Het dagboek van Anne zelf komt eveneens aan bod, aangevuld met historische achtergrondinformatie over o.a. de opkomst van het nationaalsocialisme, het begin van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging in Nederland. Het tweede gedeelte van de expositie maakt een verbinding met de actualiteit. Jongeren van nu komen aan het woord en vertellen, naar aanleiding van het verhaal van Anne Frank, over o.a. hun plaats in de samenleving, discriminatie, idealen en verwachtingen. De expositie wordt verrijkt met een aantal kernobjecten en een impressie van het Achterhuis, de onderduikplek waar Anne en haar familie tijdens de oorlog zaten ondergedoken.

‘Laat me mezelf zijn’ is een educatieve productie van de Anne Frank Stichting en is samengesteld uit boeiende displays, audiovisueel materiaal en een aantal kernobjecten. Voor Engelse en Duitse bezoekers zijn er hand-outs beschikbaar.

Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek