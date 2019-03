Staat de Betuwe al in bloei? Kijk op het bloesemalert

Het bloesemalert is ontwikkeld door het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland. 'In het bloesemtoerisme zit nog steeds mogelijkheid tot groei', zegt Caroline Scholtens van het bureau over de ontwikkeling van het alert. 'Ín het verleden stond de telefoon roodgloeiend. Toen kregen we de hele dag de vraag: Is de bloesem er al? Dan ging het echt om de dag zelf. Door het bloesemalert kunnen we de mensen nu net wat eerder laten weten wanneer ze deze kant op moeten komen.'

'Als je van ver komt, is het moeilijk kiezen'

Het moment dat de Betuwe helemaal in bloei staat, laat zich niet voorspellen, weten de echte Betuwenaren. Joost van Egmond woont in Ophemert, midden tussen de fruitboomgaarden. 'Kijk, voor mij is het niet zo moeilijk: ik zie het natuurlijk komen en gaan. Maar als je van ver komt, dan is het moeilijk kiezen, want het is toch slechts een kleine periode waarin je dat kan zien.'

De tekst loopt door onder de video.

Aanmelding voor het alert kan via een website. 'Na een paar seconden popt er een schermpje op met het bloesemalert,' aldus Caroline Scholtens. 'Daar vul je je e-mailadres in. Je geeft ons een akkoord dat we je tips mogen sturen en dan gaat het van start en krijg je van ons alle informatie.'

Bloesemspotters houden boomgaarden in de gaten

Het bureau heeft door de hele Betuwe zogeheten bloesemspotters ingesteld: 'Onze ondernemers in het gebied kijken uit over die prachtige boomgaarden. Zij zien iedere dag die bloesems wat verder uit de knoppen komen en zij bellen ons op om door te geven hoever het is.'

Als het concept aanslaat, wil het Regionaal Bureau voor Toerisme van het bloesemalert een app maken. Momenteel melden zich zo'n 100 mensen per dag aan voor het alert.